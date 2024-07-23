Погибшая в Турции блогер опубликовала символичный пост перед смертью

Блогер «МотоТаня» перед смертью писала о планах покорить Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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«МотоТаня» перед гибелью писала, что хотела покорить Турцию Фото:

Российская блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Несколько дней назад, перед смертью, в своих соцсетях она сообщила о планах покорить Турцию.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала МотоТаня на своей странице в Instagram (запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Турецкое издание Anadolu сообщило об аварии, в которой погибла Татьяна Озолина. Происшествие произошло на трассе у деревни Сарычай. Согласно информации издания, блогерша столкнулась с мотоциклом, которым управлял еще один блогер-мотоциклист Онур Обут. В результате столкновения Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. В свою очередь, Обут получил ранения и был доставлен в больницу. Другое турецкое агентство утверждает, что столкновение произошло с участием грузовика.

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Российская блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Несколько дней назад, перед смертью, в своих соцсетях она сообщила о планах покорить Турцию. «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала МотоТаня на своей странице в Instagram (запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Турецкое издание Anadolu сообщило об аварии, в которой погибла Татьяна Озолина. Происшествие произошло на трассе у деревни Сарычай. Согласно информации издания, блогерша столкнулась с мотоциклом, которым управлял еще один блогер-мотоциклист Онур Обут. В результате столкновения Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. В свою очередь, Обут получил ранения и был доставлен в больницу. Другое турецкое агентство утверждает, что столкновение произошло с участием грузовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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