Погибшая в Турции блогер опубликовала символичный пост перед смертью

Блогер «МотоТаня» перед смертью писала о планах покорить Турцию

23 июля 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

«МотоТаня» перед гибелью писала, что хотела покорить Турцию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российская блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Несколько дней назад, перед смертью, в своих соцсетях она сообщила о планах покорить Турцию. «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала МотоТаня на своей странице в Instagram (запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Турецкое издание Anadolu сообщило об аварии, в которой погибла Татьяна Озолина. Происшествие произошло на трассе у деревни Сарычай. Согласно информации издания, блогерша столкнулась с мотоциклом, которым управлял еще один блогер-мотоциклист Онур Обут. В результате столкновения Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. В свою очередь, Обут получил ранения и был доставлен в больницу. Другое турецкое агентство утверждает, что столкновение произошло с участием грузовика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Несколько дней назад, перед смертью, в своих соцсетях она сообщила о планах покорить Турцию. «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала МотоТаня на своей странице в Instagram (запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Турецкое издание Anadolu сообщило об аварии, в которой погибла Татьяна Озолина. Происшествие произошло на трассе у деревни Сарычай. Согласно информации издания, блогерша столкнулась с мотоциклом, которым управлял еще один блогер-мотоциклист Онур Обут. В результате столкновения Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. В свою очередь, Обут получил ранения и был доставлен в больницу. Другое турецкое агентство утверждает, что столкновение произошло с участием грузовика.