Челябинский перевозчик объяснил забастовку водителей популярного маршрута

В Челябинске перевозчик подтвердил забастовку водителей маршрутки из-за зарплаты

23 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Из 20 маршруток на линию вышли две Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске подтвердилась забастовка водителей популярного маршрута из-за невыплаты зарплаты. Нюансы ситуации сообщили URA.RU в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «17 июля многие водители, которые должны были обслуживать маршрут, не вышли на работу. Работники выдвинули требование о ежедневной выплате заработной платы, как это делают перевозчики на маршрутах по нерегулируемому тарифу. В результате переговоров с руководством ООО „Альфа“ водители отказались от указанных требований и около 12 часов приступили к работе», — уточнили URA.RU в пресс-службе организатора перевозок. В пресс-службе организатора перевозок уточнили, что обслуживание автобуссного маршрута по регулируемому тарифу №22а «Улица Александра Шмакова-ЧКПЗ» осуществляет ООО «Альфа» (директор Хисматуллин Р.С.) По условиям госконтракта перевозчик должен выпускать на линию 20 автобусов среднего класса с интервалом девять минут в часы пик. Контроль за этим осуществляется автоматически Региональной навигационно-информационной системой. «За ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику выставляются штрафы, оплата невыполненных рейсов не производится. По информации перевозчика, транспортное предприятие на данный момент не имеет задолженностей по заработной плате, выплаты водителям производятся дважды в месяц в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ» — пояснили в пресс-службе перевозчика. Ранее URA.RU сообщало о забастовке водителей автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля из-за невыплаты зарплаты. Челябинцы зафиксировали всего две маршрутки на линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске подтвердилась забастовка водителей популярного маршрута из-за невыплаты зарплаты. Нюансы ситуации сообщили URA.RU в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «17 июля многие водители, которые должны были обслуживать маршрут, не вышли на работу. Работники выдвинули требование о ежедневной выплате заработной платы, как это делают перевозчики на маршрутах по нерегулируемому тарифу. В результате переговоров с руководством ООО „Альфа“ водители отказались от указанных требований и около 12 часов приступили к работе», — уточнили URA.RU в пресс-службе организатора перевозок. В пресс-службе организатора перевозок уточнили, что обслуживание автобуссного маршрута по регулируемому тарифу №22а «Улица Александра Шмакова-ЧКПЗ» осуществляет ООО «Альфа» (директор Хисматуллин Р.С.) По условиям госконтракта перевозчик должен выпускать на линию 20 автобусов среднего класса с интервалом девять минут в часы пик. Контроль за этим осуществляется автоматически Региональной навигационно-информационной системой. «За ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику выставляются штрафы, оплата невыполненных рейсов не производится. По информации перевозчика, транспортное предприятие на данный момент не имеет задолженностей по заработной плате, выплаты водителям производятся дважды в месяц в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ» — пояснили в пресс-службе перевозчика. Ранее URA.RU сообщало о забастовке водителей автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля из-за невыплаты зарплаты. Челябинцы зафиксировали всего две маршрутки на линии.