16 июля 2024

Водители маршруток в Челябинске устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, автовокзал, магнитогорск, маршрутка
Жители Челябинска не могут уехать утром на работу Фото:

Водители автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Невозможно стало уехать с утра на работу на автобусе 22а. По информации от водителя — у автобусников сегодня забастовка. Они не вышли в рейс, так как не получили зарплату», — сообщил читатель URA.RU.

Мужчина сообщил, что не смог в 6:30 утра уехать на работу. По карте 2ГИС на маршруте значилось два автобуса. Один из них выполнял прямой рейс, другой — обратный. «Графика движения нет. Просто издевательство над жителями!» — добавил читатель.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального миндора. В ответ редакцию попросили отправить запрос на имя министра. Комментарий будет опубликован после получения ответа на запрос.

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Водители автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Невозможно стало уехать с утра на работу на автобусе 22а. По информации от водителя — у автобусников сегодня забастовка. Они не вышли в рейс, так как не получили зарплату», — сообщил читатель URA.RU. Мужчина сообщил, что не смог в 6:30 утра уехать на работу. По карте 2ГИС на маршруте значилось два автобуса. Один из них выполнял прямой рейс, другой — обратный. «Графика движения нет. Просто издевательство над жителями!» — добавил читатель. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального миндора. В ответ редакцию попросили отправить запрос на имя министра. Комментарий будет опубликован после получения ответа на запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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