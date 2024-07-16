Водители маршруток в Челябинске устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

17 июля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска не могут уехать утром на работу Фото: Илья Московец © URA.RU Водители автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Невозможно стало уехать с утра на работу на автобусе 22а. По информации от водителя — у автобусников сегодня забастовка. Они не вышли в рейс, так как не получили зарплату», — сообщил читатель URA.RU. Мужчина сообщил, что не смог в 6:30 утра уехать на работу. По карте 2ГИС на маршруте значилось два автобуса. Один из них выполнял прямой рейс, другой — обратный. «Графика движения нет. Просто издевательство над жителями!» — добавил читатель. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального миндора. В ответ редакцию попросили отправить запрос на имя министра. Комментарий будет опубликован после получения ответа на запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители автобусов на маршруте 22а в Челябинске утром 17 июля устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Невозможно стало уехать с утра на работу на автобусе 22а. По информации от водителя — у автобусников сегодня забастовка. Они не вышли в рейс, так как не получили зарплату», — сообщил читатель URA.RU. Мужчина сообщил, что не смог в 6:30 утра уехать на работу. По карте 2ГИС на маршруте значилось два автобуса. Один из них выполнял прямой рейс, другой — обратный. «Графика движения нет. Просто издевательство над жителями!» — добавил читатель. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального миндора. В ответ редакцию попросили отправить запрос на имя министра. Комментарий будет опубликован после получения ответа на запрос.