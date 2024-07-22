22 июля 2024

Медведь забрался в вагончик к вахтовикам на месторождении в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведь забрался в вагончик к нефтяникам в ХМАО
Медведь забрался в вагончик к нефтяникам в ХМАО Фото:

На нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи. Видео размещено в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

"Сначала медведь подошел к лестнице и вынюхивал еду, но не получил ее и ушел в лес. Позже мишка вернулся, залез в жилой вагончик и поживился колбасой", — рассказали нефтяники.

Комментаторы  порекомендовали нефтяникам вызвать егеря, чтобы избежать неприятностей. "Егеря вызывайте, иначе рискуете стать обедом", — написали пользователи сети.

Специалисты Природнадзора ХМАО советуют жителям ХМАО не подходить к диким животным и не подкармливать зверей, чтобы избежать их повторного прихода.  "Никогда не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним", — напомнил Природнадзор одно из правил поведения при встрече с медведем.

 Ранее URA.RU писало, что медведь вышел к людям, отдыхающим на озере в ХМАО. Туристам пришлось скорректировать планы и перебраться в более безопасное место. 

Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске"

Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске"

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи. Видео размещено в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». "Сначала медведь подошел к лестнице и вынюхивал еду, но не получил ее и ушел в лес. Позже мишка вернулся, залез в жилой вагончик и поживился колбасой", — рассказали нефтяники. Комментаторы  порекомендовали нефтяникам вызвать егеря, чтобы избежать неприятностей. "Егеря вызывайте, иначе рискуете стать обедом", — написали пользователи сети. Специалисты Природнадзора ХМАО советуют жителям ХМАО не подходить к диким животным и не подкармливать зверей, чтобы избежать их повторного прихода.  "Никогда не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним", — напомнил Природнадзор одно из правил поведения при встрече с медведем.  Ранее URA.RU писало, что медведь вышел к людям, отдыхающим на озере в ХМАО. Туристам пришлось скорректировать планы и перебраться в более безопасное место.  Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске" Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске"
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...