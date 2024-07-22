Медведь забрался в вагончик к вахтовикам на месторождении в ХМАО. Видео

На нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи. Видео размещено в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
"Сначала медведь подошел к лестнице и вынюхивал еду, но не получил ее и ушел в лес. Позже мишка вернулся, залез в жилой вагончик и поживился колбасой", — рассказали нефтяники.
Комментаторы порекомендовали нефтяникам вызвать егеря, чтобы избежать неприятностей. "Егеря вызывайте, иначе рискуете стать обедом", — написали пользователи сети.
Специалисты Природнадзора ХМАО советуют жителям ХМАО не подходить к диким животным и не подкармливать зверей, чтобы избежать их повторного прихода. "Никогда не подкармливайте медведей и не приближайтесь к ним", — напомнил Природнадзор одно из правил поведения при встрече с медведем.
Ранее URA.RU писало, что медведь вышел к людям, отдыхающим на озере в ХМАО. Туристам пришлось скорректировать планы и перебраться в более безопасное место.
Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске"
Автор видео: telegram-канал "ЧП [в] Нижневартовске"
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