Экономист рассказал, когда лучше открыть долгосрочный вклад в банке на фоне повышения ставок

Экономист Остапкович: сейчас лучше открыть вклад в банке сроком на полгода

23 июля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Банки могут повысить депозит и тут же повысить ставку по кредиту, они не проиграют от этого, заявил Остапкович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вклады в банке на данный момент следует открывать сроком на полгода, потому что размер ставки по ним будет известен только после заседания Банка России. Также ставка может меняться в течение года. В данном случае, на какой срок открывать вклад, зависит от потребностей человека. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович. «Это дело человека, в зависимости от его жизненной позиции, когда открывать. Зачем сейчас долгосрочный? Когда идут прыжки, открывайте на полгода. Если стабильной будет ставка, тогда нужно на год открывать, а так полгода», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства. Он добавил, что нужно следить за тем, как меняется ставка по вкладу и от этого отталкиваться, на какой срок открывать вклад. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ добавил, что максимальная ставка по вкладам в некоторых банках может достигать более 20%, все зависит от банка. Это обычный процесс во время повышения ключевой ставки. «Теоретически, все банки, когда идет рост ключевой ставки, поднимают ставку по депозитам, когда снижается рост ключевой — снижают ставку по депозитам. <…> Какие-то банки наверняка поставят 20%. Только они тогда поднимут кредиты. Отдадут завтра в кредит не под 26%, а под 27%. Они на этом практически ничего не проигрывают», — отметил эксперт. По словам Георгия Остапковича, банки могут взять депозиты под 20% годовых, а отдать их в виде кредита под 26 — 27%. Они живут за счет баржи между депозитами и кредитами. На этой операционной прибыли банки покупают себе оборудование, расширяются и платят зарплату сотрудникам. Ранее в преддверии заседания Банка России ВТБ сообщил о повышении ставок по вкладам. С 23 июля банк увеличит ставки по сберегательным продуктам в рублях: на 0,5 процентного пункта по вкладам и на один процентный пункт по накопительным счетам. Максимальная ставка в ВТБ составит более 19% годовых, причем конечная ставка по вкладам будет определяться в зависимости от выбранного пакета услуг и условий капитализации. Также и МТС Банк повысит ставки по вкладам до 18% годовых. Увеличение может достигать 1,8 процентного пункта. Представители банка указали, что дальнейшие изменения ставок будут корректироваться в соответствии с ключевой ставкой Центробанка и общей ситуацией на рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вклады в банке на данный момент следует открывать сроком на полгода, потому что размер ставки по ним будет известен только после заседания Банка России. Также ставка может меняться в течение года. В данном случае, на какой срок открывать вклад, зависит от потребностей человека. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович. «Это дело человека, в зависимости от его жизненной позиции, когда открывать. Зачем сейчас долгосрочный? Когда идут прыжки, открывайте на полгода. Если стабильной будет ставка, тогда нужно на год открывать, а так полгода», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства. Он добавил, что нужно следить за тем, как меняется ставка по вкладу и от этого отталкиваться, на какой срок открывать вклад. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ добавил, что максимальная ставка по вкладам в некоторых банках может достигать более 20%, все зависит от банка. Это обычный процесс во время повышения ключевой ставки. «Теоретически, все банки, когда идет рост ключевой ставки, поднимают ставку по депозитам, когда снижается рост ключевой — снижают ставку по депозитам. <…> Какие-то банки наверняка поставят 20%. Только они тогда поднимут кредиты. Отдадут завтра в кредит не под 26%, а под 27%. Они на этом практически ничего не проигрывают», — отметил эксперт. По словам Георгия Остапковича, банки могут взять депозиты под 20% годовых, а отдать их в виде кредита под 26 — 27%. Они живут за счет баржи между депозитами и кредитами. На этой операционной прибыли банки покупают себе оборудование, расширяются и платят зарплату сотрудникам. Ранее в преддверии заседания Банка России ВТБ сообщил о повышении ставок по вкладам. С 23 июля банк увеличит ставки по сберегательным продуктам в рублях: на 0,5 процентного пункта по вкладам и на один процентный пункт по накопительным счетам. Максимальная ставка в ВТБ составит более 19% годовых, причем конечная ставка по вкладам будет определяться в зависимости от выбранного пакета услуг и условий капитализации. Также и МТС Банк повысит ставки по вкладам до 18% годовых. Увеличение может достигать 1,8 процентного пункта. Представители банка указали, что дальнейшие изменения ставок будут корректироваться в соответствии с ключевой ставкой Центробанка и общей ситуацией на рынке.