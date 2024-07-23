Банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

23 июля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

ВТБ повысил ставки по кредитам до 19% годовых Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Перед заседанием Банка России ВТБ повысит ставки по кредитам до 19% годовых. В свою очередь, МТС Банк повысит ставки до 18%. Об этом сообщили в отделениях банков. «Не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, ВТБ уже с 23 июля повышает ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта (процентного вклада) по вкладам и на один процентный пункт по накопительному счету. <…> Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%», — передает РБК информацию из банка. Отмечается, что конечная ставка зависит от множества факторов, включая пакет услуг и условия капитализации. МТС Банк также увеличит ставки по вкладам максимум на 1,8 процентного пункта, то есть до 18% годовых. В банке добавили, что будущие решения о ставках будут зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ и рыночной ситуации. Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что ставки по ипотеке выросли до 23%, что является рекордом. При этом средняя одобренная ставка составляет 18,9%. Однако при этом спрос на ипотеки сохраняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед заседанием Банка России ВТБ повысит ставки по кредитам до 19% годовых. В свою очередь, МТС Банк повысит ставки до 18%. Об этом сообщили в отделениях банков. «Не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, ВТБ уже с 23 июля повышает ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 процентного пункта (процентного вклада) по вкладам и на один процентный пункт по накопительному счету. <…> Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%», — передает РБК информацию из банка. Отмечается, что конечная ставка зависит от множества факторов, включая пакет услуг и условия капитализации. МТС Банк также увеличит ставки по вкладам максимум на 1,8 процентного пункта, то есть до 18% годовых. В банке добавили, что будущие решения о ставках будут зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ и рыночной ситуации. Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что ставки по ипотеке выросли до 23%, что является рекордом. При этом средняя одобренная ставка составляет 18,9%. Однако при этом спрос на ипотеки сохраняется.