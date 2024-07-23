Госдума ввела в УК наказание за пропаганду наркотиков

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Наказание за пропаганду наркотиков - до двух лет лишения свободы
Наказание за пропаганду наркотиков - до двух лет лишения свободы Фото:

Государственная Дума Российской Федерации приняла новый закон в УК, который касается распространения информации о наркосодержащих веществах через интернет для тех, кто ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальная мера пресечения предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет.

«Госдума ввела в УК РФ наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков», — приняла решение ГД. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента. 

Новая статья под номером 230 .3 будет распространяться на случаи, когда такая пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. Кроме этого, депутаты приняли закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Он устанавливается на уровне до 600 тысяч рублей.

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Государственная Дума Российской Федерации приняла новый закон в УК, который касается распространения информации о наркосодержащих веществах через интернет для тех, кто ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальная мера пресечения предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет. «Госдума ввела в УК РФ наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков», — приняла решение ГД. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.  Новая статья под номером 230 .3 будет распространяться на случаи, когда такая пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. Кроме этого, депутаты приняли закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Он устанавливается на уровне до 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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