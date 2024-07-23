Государственная Дума Российской Федерации приняла новый закон в УК, который касается распространения информации о наркосодержащих веществах через интернет для тех, кто ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Максимальная мера пресечения предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет.
«Госдума ввела в УК РФ наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков», — приняла решение ГД. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
Новая статья под номером 230 .3 будет распространяться на случаи, когда такая пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. Кроме этого, депутаты приняли закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Он устанавливается на уровне до 600 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.