В России утвердили ежемесячную прибавку к пенсии в 1200 рублей

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Пенсионерам поднимут выплату на 1200 рублей
Пенсионерам поднимут выплату на 1200 рублей Фото:

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии в 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет. Об этом стало известно на пленарном заседании. 

Госдума одобрила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД.

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Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии в 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет. Об этом стало известно на пленарном заседании.  Госдума одобрила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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