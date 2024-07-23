В России утвердили ежемесячную прибавку к пенсии в 1200 рублей

Пенсионерам поднимут выплату на 1200 рублей
Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии в 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет. Об этом стало известно на пленарном заседании.
Госдума одобрила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД.
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