Госдума разрешила получать на руки остатки маткапитала

Родители смогут получить на руки до 10 тысяч из маткапитала
Родители в России смогут получать на руки неистраченные остатки материнского капитала. Законопроект об этом приняла Госдума на пленарном заседании.
Решение подразумевает, что россияне смогут единовременной выплатой получить остатки маткапитала. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.
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