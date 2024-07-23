Госдума разрешила получать на руки остатки маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, ребенок, мама, мать, материнство, маткапитал, родитель
Родители смогут получить на руки до 10 тысяч из маткапитала Фото:

Родители в России смогут получать на руки неистраченные остатки материнского капитала. Законопроект об этом приняла Госдума на пленарном заседании.

Решение подразумевает, что россияне смогут единовременной выплатой получить остатки маткапитала. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители в России смогут получать на руки неистраченные остатки материнского капитала. Законопроект об этом приняла Госдума на пленарном заседании. Решение подразумевает, что россияне смогут единовременной выплатой получить остатки маткапитала. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...