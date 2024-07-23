В России введут миграционный режим высылки из страны

В России введут режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований находиться в стране. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума в ходе пленарного заседания.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД.
Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, и оперативно выдворять за границу тех, кто нарушил закон.
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