В России введут миграционный режим высылки из страны

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Госдума приняла законопроект о введении режима высылки иностранных граждан
Госдума приняла законопроект о введении режима высылки иностранных граждан Фото:

В России введут режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований находиться в стране. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума в ходе пленарного заседания. 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД. 

Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, и оперативно выдворять за границу тех, кто нарушил закон.

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В России введут режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований находиться в стране. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума в ходе пленарного заседания.  Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте ГД.  Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, и оперативно выдворять за границу тех, кто нарушил закон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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