Правые американские каналы распространили фейк о смерти экс-президента Картера

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Джимми Картеру было 99 лет Фото:

Экс-президент США Джимми Картер скончался 23 июля. Ему было 99 лет.

«Умер президента Джимми Картер», — сообщает Turner Radio Show. Других подробностей не сообщается.

Обновлено в 21:21. Сообщения о смерти Картера распространили правые американские каналы. Поводом для этого стал фейковый пресс-релиз. Информацию о смерти бывшего президента опровергли на телеканале Fox News.

Картер — 39-й президент США. Руководил Белым домом с января 1977 по январь 1981 годы. В годы правления в Америки были созданы министерства энергетики и образования. Также был принят Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, сильно ограничивший возможности и полномочия ЦРУ. Картер был женат на Розалин Смит, с которой был знаком с 1945 года. У пары четверо детей. В 2023 году Розалин скончалась в возрасте 96 лет.

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Экс-президент США Джимми Картер скончался 23 июля. Ему было 99 лет. «Умер президента Джимми Картер», — сообщает Turner Radio Show. Других подробностей не сообщается. Обновлено в 21:21. Сообщения о смерти Картера распространили правые американские каналы. Поводом для этого стал фейковый пресс-релиз. Информацию о смерти бывшего президента опровергли на телеканале Fox News. Картер — 39-й президент США. Руководил Белым домом с января 1977 по январь 1981 годы. В годы правления в Америки были созданы министерства энергетики и образования. Также был принят Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, сильно ограничивший возможности и полномочия ЦРУ. Картер был женат на Розалин Смит, с которой был знаком с 1945 года. У пары четверо детей. В 2023 году Розалин скончалась в возрасте 96 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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