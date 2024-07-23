Правые американские каналы распространили фейк о смерти экс-президента Картера

23 июля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Джимми Картеру было 99 лет Фото: Zuma/TASS Экс-президент США Джимми Картер скончался 23 июля. Ему было 99 лет. «Умер президента Джимми Картер», — сообщает Turner Radio Show. Других подробностей не сообщается. Обновлено в 21:21. Сообщения о смерти Картера распространили правые американские каналы. Поводом для этого стал фейковый пресс-релиз. Информацию о смерти бывшего президента опровергли на телеканале Fox News. Картер — 39-й президент США. Руководил Белым домом с января 1977 по январь 1981 годы. В годы правления в Америки были созданы министерства энергетики и образования. Также был принят Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, сильно ограничивший возможности и полномочия ЦРУ. Картер был женат на Розалин Смит, с которой был знаком с 1945 года. У пары четверо детей. В 2023 году Розалин скончалась в возрасте 96 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Джимми Картер скончался 23 июля. Ему было 99 лет. «Умер президента Джимми Картер», — сообщает Turner Radio Show. Других подробностей не сообщается. Обновлено в 21:21. Сообщения о смерти Картера распространили правые американские каналы. Поводом для этого стал фейковый пресс-релиз. Информацию о смерти бывшего президента опровергли на телеканале Fox News. Картер — 39-й президент США. Руководил Белым домом с января 1977 по январь 1981 годы. В годы правления в Америки были созданы министерства энергетики и образования. Также был принят Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, сильно ограничивший возможности и полномочия ЦРУ. Картер был женат на Розалин Смит, с которой был знаком с 1945 года. У пары четверо детей. В 2023 году Розалин скончалась в возрасте 96 лет.