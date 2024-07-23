23 июля 2024

Приложение «Авито» вернулось в App Store. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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"Авито" снова доступно пользователям App Store
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Пользователям телефонов компании Apple снова стало доступно приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито». В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Приложение «Авито» снова появилось в App Store», — отметил корреспондент агентства. Теперь пользователи снова смогут установить сервис на свое устройство.

Приложение «Авито» пропало из App Store 23 июля. В пресс-службе российского сервиса заявили, что причины произошедшего устанавливаются.

Приложение "Авито" снова доступно для скачивания
Приложение "Авито" снова доступно для скачивания
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Пользователям телефонов компании Apple снова стало доступно приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито». В этом убедился корреспондент URA.RU. «Приложение «Авито» снова появилось в App Store», — отметил корреспондент агентства. Теперь пользователи снова смогут установить сервис на свое устройство. Приложение «Авито» пропало из App Store 23 июля. В пресс-службе российского сервиса заявили, что причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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