"Авито" снова доступно пользователям App Store
Пользователям телефонов компании Apple снова стало доступно приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито». В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Приложение «Авито» снова появилось в App Store», — отметил корреспондент агентства. Теперь пользователи снова смогут установить сервис на свое устройство.
Приложение «Авито» пропало из App Store 23 июля. В пресс-службе российского сервиса заявили, что причины произошедшего устанавливаются.
Приложение "Авито" снова доступно для скачивания
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