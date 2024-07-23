23 июля 2024

NYP: администрация Байдена платила миллионы долларов за цензуру в интернете

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Администрация Джо Байдена нацеливалась на доходы консервативных, либертарианских и других сайтов
Администрация Джо Байдена нацеливалась на доходы консервативных, либертарианских и других сайтов Фото:

Администрация президента США Джо Байдена занималась цензурой в интернете, платя за это миллионы долларов. Об этом пишет New York Post.

«Судья постановил, что администрация Байдена пыталась подвергнуть людей цензуре в Интернете. Администрация Байдена координировала свои действия с социальными сетями и нацеливалась на доходы консервативных, либертарианских и других сайтов. Эти деятели радостно работали, чтобы заставить замолчать других, при поддержке миллионов государственных долларов в течение многих лет», — сказано в тексте.

В понедельник, 21 июля, Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц. Тогда же пошли слухи о его смерти.

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Администрация президента США Джо Байдена занималась цензурой в интернете, платя за это миллионы долларов. Об этом пишет New York Post. «Судья постановил, что администрация Байдена пыталась подвергнуть людей цензуре в Интернете. Администрация Байдена координировала свои действия с социальными сетями и нацеливалась на доходы консервативных, либертарианских и других сайтов. Эти деятели радостно работали, чтобы заставить замолчать других, при поддержке миллионов государственных долларов в течение многих лет», — сказано в тексте. В понедельник, 21 июля, Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц. Тогда же пошли слухи о его смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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