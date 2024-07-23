Администрация президента США Джо Байдена занималась цензурой в интернете, платя за это миллионы долларов. Об этом пишет New York Post.
«Судья постановил, что администрация Байдена пыталась подвергнуть людей цензуре в Интернете. Администрация Байдена координировала свои действия с социальными сетями и нацеливалась на доходы консервативных, либертарианских и других сайтов. Эти деятели радостно работали, чтобы заставить замолчать других, при поддержке миллионов государственных долларов в течение многих лет», — сказано в тексте.
В понедельник, 21 июля, Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. С этого момента он не появлялся на публике, что вызвало обеспокоенность у некоторых лиц. Тогда же пошли слухи о его смерти.
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