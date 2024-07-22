В США заподозрили, что Байден умер

Fox News потребовал «доказательство жизни» Байдена

22 июля 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Джо Байден не появлялся на публике сутки Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений президента США Джо Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Об этом журналист заявил в прямом эфире, отметив, что новости о выходе Байдена из президентской гонки поступили из социальной сети X, и лидера страны не видели уже сутки. Новость по теме Байден вышел из президентской гонки: как отреагировали в США и РФ «Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м», — подчеркнул Байер в эфире. Он обратил внимание, что Байден не появлялся на публике с момента объявления, что покидает гонку. Ранее Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. NBC News сообщил, что решающую роль в решении Байдена приняла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелосию Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений президента США Джо Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Об этом журналист заявил в прямом эфире, отметив, что новости о выходе Байдена из президентской гонки поступили из социальной сети X, и лидера страны не видели уже сутки. «Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м», — подчеркнул Байер в эфире. Он обратил внимание, что Байден не появлялся на публике с момента объявления, что покидает гонку. Ранее Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. NBC News сообщил, что решающую роль в решении Байдена приняла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелосию