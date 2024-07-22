В США заподозрили, что Байден умер

Fox News потребовал «доказательство жизни» Байдена
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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Джо Байден не появлялся на публике сутки Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений президента США Джо Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Об этом журналист заявил в прямом эфире, отметив, что новости о выходе Байдена из президентской гонки поступили из социальной сети X, и лидера страны не видели уже сутки.

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«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м», — подчеркнул Байер в эфире. Он обратил внимание, что Байден не появлялся на публике с момента объявления, что покидает гонку.

Ранее Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. NBC News сообщил, что решающую роль в решении Байдена приняла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелосию

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Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений президента США Джо Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Об этом журналист заявил в прямом эфире, отметив, что новости о выходе Байдена из президентской гонки поступили из социальной сети X, и лидера страны не видели уже сутки. «Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м», — подчеркнул Байер в эфире. Он обратил внимание, что Байден не появлялся на публике с момента объявления, что покидает гонку. Ранее Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. NBC News сообщил, что решающую роль в решении Байдена приняла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелосию
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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