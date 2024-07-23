23 июля 2024

Челябинка избила сожителя чайником за холодный чай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры "Колос". Село Уйское, Челябинской области , газ в селе, газовая плита, газификация, служба газа, газовщик, чайник, бытовой газ, проверка газового оборудования
Мужчина получил удары по голове за претензию о холодном чае Фото:

Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, ударила сожителя чайником по голове за его претензию о том, что налитый чай слишком холодный. Женщина была осуждена на три года условного срока.

«Судом жительница Копейска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ. С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — уточнили в городской прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в феврале 2024 года. Женщина налила чай и несколько раз звала мужчину за стол, но когда он пришел и попил из кружки, то заявил, что чай слишком холодный. Тогда сожительница несколько раз ударила мужчину чайником по голове. Пострадавший получил тупую травму и был госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, ударила сожителя чайником по голове за его претензию о том, что налитый чай слишком холодный. Женщина была осуждена на три года условного срока. «Судом жительница Копейска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ. С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — уточнили в городской прокуратуре. Как отметили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в феврале 2024 года. Женщина налила чай и несколько раз звала мужчину за стол, но когда он пришел и попил из кружки, то заявил, что чай слишком холодный. Тогда сожительница несколько раз ударила мужчину чайником по голове. Пострадавший получил тупую травму и был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...