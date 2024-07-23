Челябинка избила сожителя чайником за холодный чай

Жительница Копейска, города-спутника Челябинска, ударила сожителя чайником по голове за его претензию о том, что налитый чай слишком холодный. Женщина была осуждена на три года условного срока.
«Судом жительница Копейска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ. С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — уточнили в городской прокуратуре.
Как отметили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в феврале 2024 года. Женщина налила чай и несколько раз звала мужчину за стол, но когда он пришел и попил из кружки, то заявил, что чай слишком холодный. Тогда сожительница несколько раз ударила мужчину чайником по голове. Пострадавший получил тупую травму и был госпитализирован.
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