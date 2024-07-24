СК возбудил уголовное дело после взрыва Land Cruiser в Москве

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
СК намерен провести медицинскую и взрывотехническую экспертизу Фото:

Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело по причине взрыва автомобиля Land Cruiser на улице Синявинской. Об этом сообщили в ведомстве.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека. По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу.

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Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело по причине взрыва автомобиля Land Cruiser на улице Синявинской. Об этом сообщили в ведомстве. «В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека. По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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