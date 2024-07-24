СК возбудил уголовное дело после взрыва Land Cruiser в Москве

Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело по причине взрыва автомобиля Land Cruiser на улице Синявинской. Об этом сообщили в ведомстве.
«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», —
Ранее стало известно, что на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека. По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу.
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