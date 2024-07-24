На парковке в Москве взорвался автомобиль Toyota, который, по предварительным данным, принадлежал бойцу СВО, пишет RT
На московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека, сообщили журналисты.
«В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado», — пишет RT. По данным очевидцев, транспортное средство принадлежало участнику СВО. Также они добавили, что во время взрыва пострадали женщина и мужчина. Однако официального подтверждения информации на данный момент нет.
По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу.
Автомобиль взорвался на парковке
Пострадавших доставили в больницу
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