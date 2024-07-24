RT: в Москве взорвался автомобиль участника СВО. Фото

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На парковке в Москве взорвался автомобиль Toyota, который, по предварительным данным, принадлежал бойцу СВО, пишет RT
На парковке в Москве взорвался автомобиль Toyota, который, по предварительным данным, принадлежал бойцу СВО, пишет RT Фото:

На московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека, сообщили журналисты.

«В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado», — пишет RT. По данным очевидцев, транспортное средство принадлежало участнику СВО. Также они добавили, что во время взрыва пострадали женщина и мужчина. Однако официального подтверждения информации на данный момент нет. 

По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу. 

Автомобиль взорвался на парковке
Автомобиль взорвался на парковке
Фото:
Пострадавших доставили в больницу
Пострадавших доставили в больницу
Фото:

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На московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado, который, по данным очевидцев, принадлежал участнику спецоперации. Также в результате произошедшего пострадали двое человека, сообщили журналисты. «В Москве на парковке взорвалась Toyota Prado», — пишет RT. По данным очевидцев, транспортное средство принадлежало участнику СВО. Также они добавили, что во время взрыва пострадали женщина и мужчина. Однако официального подтверждения информации на данный момент нет.  По данным telegram-канала Mash, мужчине оторвало ступни. Пострадавших увезли в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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