В МИД отреагировали на слова Зеленского о необходимости завершения конфликта на Украине

Захарова: заявления Зеленского о завершении конфликта связаны с выборами в США
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Владимиру Зеленскому нельзя верить, заявила Мария Захарова Фото:

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости завершить конфликт на Украине как можно скорее связано с электоральными выборами в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Представитель МИДа считает, что искренности Зеленского нельзя верить. По ее мнению, слова украинского лидера вписываются в «поток политический новостей из Штатов».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Заявление прозвучало на встрече с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости завершить конфликт на Украине как можно скорее связано с электоральными выборами в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Представитель МИДа считает, что искренности Зеленского нельзя верить. По ее мнению, слова украинского лидера вписываются в «поток политический новостей из Штатов». Ранее Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Заявление прозвучало на встрече с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
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