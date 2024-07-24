Минтруд предложил существенно поднять МРОТ с 1 января 2025 года

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МРОТ в России предложили увеличить с начала 2025 года
МРОТ в России предложили увеличить с начала 2025 года Фото:

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года, говорится на сайте Федерального портала нормативных правовых актов. 

Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. В майском указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития говорится, что к 2030 году у правительства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей. 

Также в России после индексации будет увеличен размер пенсий. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что среднее минимальное увеличение составит 1,3 тысяч рублей, пишет RT.

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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года, говорится на сайте Федерального портала нормативных правовых актов.  Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. В майском указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития говорится, что к 2030 году у правительства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей.  Также в России после индексации будет увеличен размер пенсий. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что среднее минимальное увеличение составит 1,3 тысяч рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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