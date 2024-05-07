Путин подписал новый майский указ: какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем

Путин поручил разработать нерациональные цели развития России

07 мая 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

В новом указе Путина идет упор на национальные цели развития, касающиеся жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно пунктам в нем, целями в развитии стали забота о россиянах, экологическое благополучие, прогресс в технологической сфере и многое другое. URA.RU приводит указы Путина о национальных целях в развитии России. Основные национальные цели развития Подчеркивается важность сохранения населения, укрепления здоровья граждан, повышения их благополучия и поддержки семейных ценностей;

Ставится задача раскрытия потенциала каждого индивида, развития его талантов и воспитания патриотизма и социальной ответственности;

Акцентируется на создании комфортной и безопасной среды для жизни граждан; Новость по теме В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин Поднимается вопрос охраны окружающей среды и обеспечения экологического благосостояния;

Планируется достижение устойчивого и динамичного экономического роста;

Определяется цель достижения технологического лидерства;

Указывается на необходимость цифровой трансформации в сферах государственного и муниципального управления, а также в экономике и социальной сфере. Целевые показатели для улучшения благополучия населения РФ Повышение рождаемости и продолжительности жизни Увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, говорится в указе, опубликованном на сайте президента России; Поднять ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году; Сократить дифференциацию показателей ожидаемой продолжительности жизни на 25% к 2036 году относительно уровня 2023 года. Улучшение условий для здорового образа жизни Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности к 2030 году; Повышение уровня удовлетворенности условиями для занятий физической культурой и спортом; Увеличение численности пожилых и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, до 500 тысяч человек; Статья по теме Путин сформулировал задачи власти на 6 лет Цифровизация здравоохранения и снижение бедности Ожидается создание цифровой платформы для поддержки здоровья населения; Снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году; Уменьшение коэффициента Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. Повышение МРОТ Удвоение его размера к 2030 году относительно установленной суммы на 2023 год, с достижением минимума в 35 тысяч рублей в месяц; Введение новых систем оплаты труда с 2027 года для повышения доходов работников бюджетного сектора. Цели развития человеческого потенциала в России к 2030 году Воспитание гармоничной личности Одной из ключевых задач на пути к реализации потенциала каждого человека является создание условий для формирования гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. Это предполагает акцент на традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях. Привлечение иностранных студентов Планируется увеличение численности иностранных студентов в российских высших учебных заведениях до 500 тысяч человек к 2030 году. Это способствует международному обмену знаниями и культурным связям. Участие молодежи в развивающих проектах Заложена цель повышения доли молодых людей, участвующих в проектах профессионального и личностного развития, до 75%. Также среди целей увеличить до 85% число молодых людей, верящих в возможности самореализации в России. Добровольческая деятельность и поддержка талантов Предполагается активизация добровольческой и общественной активности среди молодежи. Кроме того, будет создана система, способствующая выявлению и поддержке талантливых молодых людей. Продвижение духовно-нравственных ценностей Особое внимание уделяется развитию культурных проектов, которые будут способствовать продвижению и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Планируется, что к 2030 году такие проекты составят не менее 70% от общего числа культурных инициатив, финансируемых государством. К 2036 году их доля возрастет до не менее 80%. Статья по теме Путин присягнул России, элиты — Путину Удовлетворенность работой культурных организаций Для повышения уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества предпринимаются меры, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг и развитие культурной сферы. К 2030 году ожидается значительное улучшение в этой области. Профессиональное развитие педагогов К 2030 году планируется формирование современной системы профессионального развития учителей и преподавателей, охватывающей все уровни образования. Эта система будет включать в себя ежегодное дополнительное профессиональное образование, основанное на обновленных профессиональных стандартах. Для реализации задачи предусмотрено вовлечение не менее 10% педагогов в программы обучения, которые будут проводиться на базе ведущих образовательных организаций и научных институтов. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни Улучшение качества жизни и жилищные условия Повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году;

Обеспечение граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году;

Обновление жилищного фонда на 20% к 2030 году относительно уровня 2019 года;

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и повышение доступности жилья на первичном рынке. Развитие инфраструктуры и благоустройство Благоустройство более 30 тысяч общественных территорий и реализация проектов по улучшению городской среды в малых городах;

Модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг для 20 млн человек;

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;

Рост энергетической и ресурсной эффективности в ЖКХ, промышленности и строительстве. Новость по теме Что пообещал Путин россиянам на церемонии инаугурации: главные заявления Улучшение транспортной доступности Увеличение доли современного общественного транспорта до 85% в агломерациях и городах;

Повышение качества автомобильных дорог на всех уровнях до нормативных требований;

Снижение смертности от ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году;

Увеличение авиационной подвижности населения на 50% с долей отечественных самолетов не менее 50%. Образование, социальная инфраструктура и доступ к культуре Завершение капитального ремонта зданий образовательных учреждений к концу 2030 года;

Расширение программы социальной газификации с подключением миллионов домовладений;

Оснащение до 900 центров для доступа к современному российскому кинематографу в малых населенных пунктах. Обеспечение экологического благополучия Экономика замкнутого цикла: Будет проведена организация сортировки 100% твердых коммунальных отходов и сокращение их захоронения до 50% к 2030 году. Также в оборот будут вовлечены не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья.

Будет проведена организация сортировки 100% твердых коммунальных отходов и сокращение их захоронения до 50% к 2030 году. Также в оборот будут вовлечены не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья. Снижение загрязнения окружающей среды: К 2036 году планомерно будет уменьшено в два раза количество выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Также будут устранены не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде к концу 2030 года. Кроме того, к 2036 году будут обезврежены и утилизированы 50% отходов I и II классов опасности.

К 2036 году планомерно будет уменьшено в два раза количество выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Также будут устранены не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде к концу 2030 года. Кроме того, к 2036 году будут обезврежены и утилизированы 50% отходов I и II классов опасности. Охрана водных ресурсов и экосистем: Сокращение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, в два раза к 2036 году. Также будет проведена защита уникальной экологической системы озера Байкал.

Сокращение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, в два раза к 2036 году. Также будет проведена защита уникальной экологической системы озера Байкал. Консервация лесов и биоразнообразия: Развитие устойчивого управления особо охраняемыми природными территориями. Кроме того, будут обеспечены мероприятия по сохранению лесов и биологического разнообразия и созданы условия для экологического туризма в национальных парках. Цели для достижения устойчивой и динамичной экономики Ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности Россия стремится превысить среднемировые темпы и занять четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности к 2030 году. Для достижения этой цели планируется снизить долю импорта в структуре ВВП до 17%, что подразумевает значительное увеличение внутреннего производства и поддержку отечественных производителей. Инвестиционная активность и поддержка бизнеса Существенное увеличение объема инвестиций в основной капитал на 60% от уровня 2020 года должно стимулировать развитие всех секторов экономики. Параллельно, для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрен реальный рост дохода на одного работника МСП, который должен превышать рост ВВП в 1,2 раза. Развитие финансового рынка Увеличение капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. Также планируется рост доли долгосрочных сбережений до 45% от общего объема к 2036 году. Инновации и технологическое развитие Стратегическим направлением является вхождение России в число 25 ведущих стран по показателю плотности роботизации к 2030 году. Это предполагает активное вовлечение предприятий в проекты по повышению производительности труда через инновации и автоматизацию. Кадровое обеспечение экономики Создание эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, включая многопрофильное профессиональное образование и непрерывное профессиональное развитие, обеспечит наличие высококвалифицированных специалистов. Они необходимы для реализации экономических амбиций. Сбалансированное региональное развитие Уменьшение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между различными регионами способствует более равномерному распределению экономической активности. Также это поможет в распределении ресурсов по всей стране. Развитие туризма и экспорта Развитие туризма и увеличение доли туристской отрасли в ВВП до 5%, а также значительный прирост объема несырьевого экспорта и продукции АПК. Это укрепит экономическое положение России на международной арене. Экологическая адаптация и управление климатическими изменениями Реализация программ адаптации к изменениям климата и создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ помогут минимизировать риски. Кроме того, это поможет уменьшить последствия глобальных климатических изменений для экономики и населения страны. Цели для достижения технологического лидерства Достижение технологической независимости в ключевых областях, включая биоэкономику, медицину, продовольственную безопасность, беспилотные системы, автоматизацию, транспортную мобильность, цифровизацию, ИИ, новые материалы, космические и энергетические технологии.

Рост валовой добавленной стоимости и индекса производства в обрабатывающей промышленности на 40% от уровня 2022 года.

Вход России в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 году;

Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от ВВП, включая удвоение инвестиций от частного бизнеса;

Повышение доли российских высокотехнологичных товаров и услуг в полтора раза от потребления на внутреннем рынке;

Рост выручки малых технологических компаний в семь раз относительно уровня 2023 года. Цели по достижению цифровой трансформации Достичь автоматизации большинства транзакций через единые отраслевые цифровые платформы, с акцентом на технологии обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект;

Активизация хозяйственного оборота данных, их хранения, обмена и защиты;

Обеспечение 97% домохозяйств доступом к высокоскоростному интернету к 2030 году и 99% к 2036 году;

Увеличение инвестиций в отечественные IT-решения в два раза быстрее, чем рост ВВП в период с 2025 по 2030 годы;

Использование базового и прикладного российского программного обеспечения в 80% организаций ключевых отраслей экономики. А также достижение 95% использования российского ПО в государственных структурах и аффилированных компаниях;

Предоставление 99% массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме;

Создание системы подбора и развития кадров для государственной службы на основе принципов равных возможностей и профессионализма;

Повышение удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных служащих на 50%;

Создание системы противодействия преступлениям в сфере информационных технологий;

Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете. Инструкции Правительству РФ для достижения национальных целей Путин поручил правительству РФ до 1 сентября 2024 года скорректировать существующие нацпроекты и добавить новые. В список вошли такие проекты, как «Экологическое благополучие», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Кадры», «Эффективная транспортная система», «Инфраструктура для жизни», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно пунктам в нем, целями в развитии стали забота о россиянах, экологическое благополучие, прогресс в технологической сфере и многое другое. URA.RU приводит указы Путина о национальных целях в развитии России. Подчеркивается важность сохранения населения, укрепления здоровья граждан, повышения их благополучия и поддержки семейных ценностей; Ставится задача раскрытия потенциала каждого индивида, развития его талантов и воспитания патриотизма и социальной ответственности; Акцентируется на создании комфортной и безопасной среды для жизни граждан; Поднимается вопрос охраны окружающей среды и обеспечения экологического благосостояния; Планируется достижение устойчивого и динамичного экономического роста; Определяется цель достижения технологического лидерства; Указывается на необходимость цифровой трансформации в сферах государственного и муниципального управления, а также в экономике и социальной сфере. Одной из ключевых задач на пути к реализации потенциала каждого человека является создание условий для формирования гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. Это предполагает акцент на традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях. Планируется увеличение численности иностранных студентов в российских высших учебных заведениях до 500 тысяч человек к 2030 году. Это способствует международному обмену знаниями и культурным связям. Заложена цель повышения доли молодых людей, участвующих в проектах профессионального и личностного развития, до 75%. Также среди целей увеличить до 85% число молодых людей, верящих в возможности самореализации в России. Предполагается активизация добровольческой и общественной активности среди молодежи. Кроме того, будет создана система, способствующая выявлению и поддержке талантливых молодых людей. Особое внимание уделяется развитию культурных проектов, которые будут способствовать продвижению и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Планируется, что к 2030 году такие проекты составят не менее 70% от общего числа культурных инициатив, финансируемых государством. К 2036 году их доля возрастет до не менее 80%. Для повышения уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества предпринимаются меры, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг и развитие культурной сферы. К 2030 году ожидается значительное улучшение в этой области. К 2030 году планируется формирование современной системы профессионального развития учителей и преподавателей, охватывающей все уровни образования. Эта система будет включать в себя ежегодное дополнительное профессиональное образование, основанное на обновленных профессиональных стандартах. Для реализации задачи предусмотрено вовлечение не менее 10% педагогов в программы обучения, которые будут проводиться на базе ведущих образовательных организаций и научных институтов. Повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году; Обеспечение граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году; Обновление жилищного фонда на 20% к 2030 году относительно уровня 2019 года; Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и повышение доступности жилья на первичном рынке. Благоустройство более 30 тысяч общественных территорий и реализация проектов по улучшению городской среды в малых городах; Модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг для 20 млн человек; Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; Рост энергетической и ресурсной эффективности в ЖКХ, промышленности и строительстве. Увеличение доли современного общественного транспорта до 85% в агломерациях и городах; Повышение качества автомобильных дорог на всех уровнях до нормативных требований; Снижение смертности от ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году; Увеличение авиационной подвижности населения на 50% с долей отечественных самолетов не менее 50%. Завершение капитального ремонта зданий образовательных учреждений к концу 2030 года; Расширение программы социальной газификации с подключением миллионов домовладений; Оснащение до 900 центров для доступа к современному российскому кинематографу в малых населенных пунктах. Россия стремится превысить среднемировые темпы и занять четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности к 2030 году. Для достижения этой цели планируется снизить долю импорта в структуре ВВП до 17%, что подразумевает значительное увеличение внутреннего производства и поддержку отечественных производителей. Существенное увеличение объема инвестиций в основной капитал на 60% от уровня 2020 года должно стимулировать развитие всех секторов экономики. Параллельно, для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрен реальный рост дохода на одного работника МСП, который должен превышать рост ВВП в 1,2 раза. Увеличение капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. Также планируется рост доли долгосрочных сбережений до 45% от общего объема к 2036 году. Стратегическим направлением является вхождение России в число 25 ведущих стран по показателю плотности роботизации к 2030 году. Это предполагает активное вовлечение предприятий в проекты по повышению производительности труда через инновации и автоматизацию. Создание эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, включая многопрофильное профессиональное образование и непрерывное профессиональное развитие, обеспечит наличие высококвалифицированных специалистов. Они необходимы для реализации экономических амбиций. Уменьшение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между различными регионами способствует более равномерному распределению экономической активности. Также это поможет в распределении ресурсов по всей стране. Развитие туризма и увеличение доли туристской отрасли в ВВП до 5%, а также значительный прирост объема несырьевого экспорта и продукции АПК. Это укрепит экономическое положение России на международной арене. Реализация программ адаптации к изменениям климата и создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ помогут минимизировать риски. Кроме того, это поможет уменьшить последствия глобальных климатических изменений для экономики и населения страны. Достижение технологической независимости в ключевых областях, включая биоэкономику, медицину, продовольственную безопасность, беспилотные системы, автоматизацию, транспортную мобильность, цифровизацию, ИИ, новые материалы, космические и энергетические технологии. Рост валовой добавленной стоимости и индекса производства в обрабатывающей промышленности на 40% от уровня 2022 года. Вход России в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 году; Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от ВВП, включая удвоение инвестиций от частного бизнеса; Повышение доли российских высокотехнологичных товаров и услуг в полтора раза от потребления на внутреннем рынке; Рост выручки малых технологических компаний в семь раз относительно уровня 2023 года. Достичь автоматизации большинства транзакций через единые отраслевые цифровые платформы, с акцентом на технологии обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект; Активизация хозяйственного оборота данных, их хранения, обмена и защиты; Обеспечение 97% домохозяйств доступом к высокоскоростному интернету к 2030 году и 99% к 2036 году; Увеличение инвестиций в отечественные IT-решения в два раза быстрее, чем рост ВВП в период с 2025 по 2030 годы; Использование базового и прикладного российского программного обеспечения в 80% организаций ключевых отраслей экономики. А также достижение 95% использования российского ПО в государственных структурах и аффилированных компаниях; Предоставление 99% массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме; Создание системы подбора и развития кадров для государственной службы на основе принципов равных возможностей и профессионализма; Повышение удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных служащих на 50%; Создание системы противодействия преступлениям в сфере информационных технологий; Обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете. Путин поручил правительству РФ до 1 сентября 2024 года скорректировать существующие нацпроекты и добавить новые. В список вошли такие проекты, как «Экологическое благополучие», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Кадры», «Эффективная транспортная система», «Инфраструктура для жизни», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».