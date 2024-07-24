Глава ФСБ раскрыл местонахождение подорвавшего Land Cruiser с военным внутри

Land Cruiser подорвали в Москве
Мужчина, подорвавший в Москве автомобиль Land Cruiser с находящимся внутри военным, успел сбежать в Турцию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступника найдут с помощью турецких спецслужб и экстрадируют в Россию.
«В Турции. Да, мы его сможем [поймать и экстрадировать]», — заявил Бортников в ответ на вопрос журналиста Shot. Видео с ответом опубликовано в telegram-канале.
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