Глава ФСБ раскрыл местонахождение подорвавшего Land Cruiser с военным внутри

24 июля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Land Cruiser подорвали в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мужчина, подорвавший в Москве автомобиль Land Cruiser с находящимся внутри военным, успел сбежать в Турцию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступника найдут с помощью турецких спецслужб и экстрадируют в Россию. «В Турции. Да, мы его сможем [поймать и экстрадировать]», — заявил Бортников в ответ на вопрос журналиста Shot. Видео с ответом опубликовано в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, подорвавший в Москве автомобиль Land Cruiser с находящимся внутри военным, успел сбежать в Турцию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступника найдут с помощью турецких спецслужб и экстрадируют в Россию. «В Турции. Да, мы его сможем [поймать и экстрадировать]», — заявил Бортников в ответ на вопрос журналиста Shot. Видео с ответом опубликовано в telegram-канале.