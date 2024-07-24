Глава ФСБ раскрыл местонахождение подорвавшего Land Cruiser с военным внутри

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплые деньки июня. Пермь, торговая тележка, тротуар, иномарка, toyota, автомобиль, тойота, нарушение пдд, внедорожник, автомобили, парковка, toyota land cruiser, крузак
Land Cruiser подорвали в Москве Фото:

Мужчина, подорвавший в Москве автомобиль Land Cruiser с находящимся внутри военным, успел сбежать в Турцию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступника найдут с помощью турецких спецслужб и экстрадируют в Россию.

«В Турции. Да, мы его сможем [поймать и экстрадировать]», — заявил Бортников в ответ на вопрос журналиста Shot. Видео с ответом опубликовано в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, подорвавший в Москве автомобиль Land Cruiser с находящимся внутри военным, успел сбежать в Турцию. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступника найдут с помощью турецких спецслужб и экстрадируют в Россию. «В Турции. Да, мы его сможем [поймать и экстрадировать]», — заявил Бортников в ответ на вопрос журналиста Shot. Видео с ответом опубликовано в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...