Песков захотел вернуть доступ к Instagram* в России

24 июля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что России необходимо использовать все платформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ