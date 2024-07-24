Песков захотел вернуть доступ к Instagram* в России

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Инстаграм. Курган, instagram, инстаграм
Дмитрий Песков заявил, что России необходимо использовать все платформы Фото:

Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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