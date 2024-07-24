Песков захотел вернуть доступ к Instagram* в России

Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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