Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕК изъять активы России

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал «воровством» план Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Он подчеркнул, что Бельгия может подать в суд на институты ЕС, если Брюссель попытается принудить страну к передаче этих средств.

«Если вы изымаете активы, которые кому-то принадлежат, без надлежащей правовой базы, это не что иное, как воровство», — заявил Де Вевер в интервью VRT NWS. Он добавил, что его страна не согласится нести риски в одиночку.

Лидеры стран ЕС ранее единогласно одобрили идею направить замороженные российские активы на обеспечение кредита Украине на сумму до 140 млрд евро. Однако они указали, что сначала нужно прояснить юридические последствия такой схемы. Бельгия, где сосредоточена значительная часть этих средств, требует, чтобы все лидеры ЕС письменно разделили с королевством возможные финансовые и правовые риски.

5 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц провели переговоры с Бартом Де Вевером. Они обсуждали возможность конфисковать замороженные активы России и направить их на финансирование Украины. Однако им не удалось убедить главу бельгийского правительства поддержать эту инициативу.