Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

10 декабря 2025 в 21:51
Фото: Harald Krichel / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Голливудский актер Джонни Депп снимется в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и станет одним из продюсеров проекта. Об этом сообщает издание Variety. По данным журнала, съемки планируют начать в 2026 году.

«Джонни Депп собирается выступить продюсером и, возможно, сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы Михаила Булгакова » Мастер и Маргарита»», — говорится в материале. По данным издания, у проекта пока нет режиссера. Им занимается компания Джонни Деппа IN.2 Film. О проекте объявили на кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии на рынке Red Sea Souk.

Для Деппа это один из самых крупных проектов после судебного разбирательства с Эмбер Херд и перерыва в карьере. Ранее продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что актер соглашается на большие роли, если ему понравится, как написана его роль.

Параллельно в медиа обсуждается возможное возвращение Деппа к роли капитана Джека Воробья. По словам Брукхаймера, он уже обсуждал с актером шестую часть «Пиратов Карибского моря», и Депп не исключил повторного участия, если его устроит сценарий. Ранее СМИ сообщали, что студия Disney отказалась от идеи продолжать франшизу без Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа.

