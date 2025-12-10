Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Два российских аэропорта ограничили работу

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу рейсов
10 декабря 2025 в 22:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Два аэропорта России ограничили работу

Два аэропорта России ограничили работу

Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорты Пензы и Саратова запретили выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В связи с введением временных ограничений аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) не принимает и не отправляет рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал