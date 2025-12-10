Два российских аэропорта ограничили работу
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу рейсов
10 декабря 2025 в 22:04
Два аэропорта России ограничили работу
Аэропорты Пензы и Саратова запретили выполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В связи с введением временных ограничений аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) не принимает и не отправляет рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства Артем Кореняко.
