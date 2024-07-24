Глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания россиянина Евгения Серебрякова. Последний подозревается в совершении подрыва автомобиля в Москве.
На видеоролике показано, как сотрудники полиции останавливают белый автомобиль, вытаскивают из него мужчину. После короткой команды укладывают его на землю для надевания наручников.
Серебряков прибыл в Бодрум из Москвы, и вскоре после прибытия, несмотря на отсутствие его данных в базе Интерпола, турецкие власти получили информацию от российских коллег и провели операцию по его задержанию. На это потребовалось время, так как Серебряков не был зарегистрирован в международной базе разыскиваемых лиц.
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