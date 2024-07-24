24 июля 2024

МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве авто в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД Турции задержало россиянина
МВД Турции задержало россиянина Фото:

Глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания россиянина Евгения Серебрякова. Последний подозревается в совершении подрыва автомобиля в Москве.

На видеоролике показано, как сотрудники полиции останавливают белый автомобиль, вытаскивают из него мужчину. После короткой команды укладывают его на землю для надевания наручников. 

Серебряков прибыл в Бодрум из Москвы, и вскоре после прибытия, несмотря на отсутствие его данных в базе Интерпола, турецкие власти получили информацию от российских коллег и провели операцию по его задержанию. На это потребовалось время, так как Серебряков не был зарегистрирован в международной базе разыскиваемых лиц.

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Глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания россиянина Евгения Серебрякова. Последний подозревается в совершении подрыва автомобиля в Москве. На видеоролике показано, как сотрудники полиции останавливают белый автомобиль, вытаскивают из него мужчину. После короткой команды укладывают его на землю для надевания наручников.  Серебряков прибыл в Бодрум из Москвы, и вскоре после прибытия, несмотря на отсутствие его данных в базе Интерпола, турецкие власти получили информацию от российских коллег и провели операцию по его задержанию. На это потребовалось время, так как Серебряков не был зарегистрирован в международной базе разыскиваемых лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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