Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве прокомментировал ситуацию

Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались
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Брат задержанного рассказал о том, что они редко общались Фото:

Брат мужчины, задержанного в Турции по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве, заявил, что они давно не поддерживали связь. Из-за постоянной занятности мужчины редко общались.

«Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — рассказал брат подозреваемого в интервью РИА Новости.

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Как сообщало URA.RU ранее, утром 24 июля в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок. Пострадавший мужчина является офицером Минобороны РФ. Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался Евгений Серебряков, который предпринял попытку скрыться в Турции.

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Брат мужчины, задержанного в Турции по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве, заявил, что они давно не поддерживали связь. Из-за постоянной занятности мужчины редко общались. «Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — рассказал брат подозреваемого в интервью РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, утром 24 июля в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок. Пострадавший мужчина является офицером Минобороны РФ. Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался Евгений Серебряков, который предпринял попытку скрыться в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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