Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве прокомментировал ситуацию

Брат мужчины, задержанного в Турции по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве, заявил, что они давно не поддерживали связь. Из-за постоянной занятности мужчины редко общались.
«Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — рассказал брат подозреваемого в интервью РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, утром 24 июля в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок. Пострадавший мужчина является офицером Минобороны РФ. Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался Евгений Серебряков, который предпринял попытку скрыться в Турции.
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