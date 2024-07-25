Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве прокомментировал фото в СМИ

Брат задержанного в Турции россиянина заявил, что на фото в СМИ не его брат

25 июля 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Брат подозреваемого опроверг, что на распространенном фото его родственник (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Брат россиянина, задержанного в Турции по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве, рассказал, что человек на фотографиях, распространенных СМИ, не является его родственником. Он также отметил, что ему не удается связаться с братом. «Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — цитируют слова родственника подозреваемого РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались. Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок столицы произошел утром 24 июля. Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина, который предпринял попытку скрыться в Турции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брат россиянина, задержанного в Турции по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве, рассказал, что человек на фотографиях, распространенных СМИ, не является его родственником. Он также отметил, что ему не удается связаться с братом. «Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — цитируют слова родственника подозреваемого РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались. Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на одной из парковок столицы произошел утром 24 июля. Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина, который предпринял попытку скрыться в Турции.