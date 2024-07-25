Что известно о деле по подготовке теракта в «Шереметьево»

Двое россиян готовили теракт в Шереметьево по заданию украинских спецслужб

25 июля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Прокуратура настаивает на сроках для обвиняемых в 21 и 28 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое граждан РФ планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» в Москве, распространяя пропаганду терроризма через telegram-канал. По информации следствия, действия обвиняемых мужчин, готовящих теракт, были скоординированы с украинскими спецслужбами. Что известно об уголовном деле против россиян, URA.RU подготовил в сводном материале. Повара из Москвы и жителя Подмосковья обвинили в подготовке теракта Дела повара из компьютерного клуба в Самаре Ильи Ковылкова и ранее судимого жителя из Подмосковья Михаила Дария, закончившего техникум по приборостроению, обвиняемых в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево и пропаганде терроризма, начал рассматривать Второй Западный окружной военный суд. Обвинения включают подготовку террористического акта, попытку участия в террористической организации и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Дария за публичные призывы к терроризму через интернет. Злоумышленники готовили бомбу Илья Ковылков и Михаил Дарий планировали взрыв топливных цистерн в аэропорту Шереметьево. Они намеревались подорвать около семи топливных цистерн для дестабилизации обстановки в стране. По сведениям ТАСС, специалист-взрывотехник подтвердил в суде, что из обнаруженных двух килограммов взрывчатки можно было изготовить устройство, способное нанести серьезный ущерб. Вес устройства он оценил в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Обвинение запросило до 28 лет Прокуратура попросила приговорить к 21 и 28 годам колонии двоих обвиняемых в пропаганде терроризма и подготовке теракта. Обвинение считает, что фигуранты действовали по заданию украинских спецслужб. Судебное рассмотрение дела началось 15 июля. Ковылков выразил раскаяние и признал свою вину полностью. Дарий — частично. Готовившие теракт имели связи с Украиной Как ранее сообщало URA.RU, в ноябре 2022 года Дарий высказывал желание обучаться в академии разведки Украины. Это стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем. За совершение преступления обвиняемые в подготовке теракта в аэропорту «Шереметьево» должны были получить вознаграждение в размере трех тысяч долларов США. Обещанная сумма им так и не была переведена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое граждан РФ планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» в Москве, распространяя пропаганду терроризма через telegram-канал. По информации следствия, действия обвиняемых мужчин, готовящих теракт, были скоординированы с украинскими спецслужбами. Что известно об уголовном деле против россиян, URA.RU подготовил в сводном материале. Дела повара из компьютерного клуба в Самаре Ильи Ковылкова и ранее судимого жителя из Подмосковья Михаила Дария, закончившего техникум по приборостроению, обвиняемых в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево и пропаганде терроризма, начал рассматривать Второй Западный окружной военный суд. Обвинения включают подготовку террористического акта, попытку участия в террористической организации и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Дария за публичные призывы к терроризму через интернет. Илья Ковылков и Михаил Дарий планировали взрыв топливных цистерн в аэропорту Шереметьево. Они намеревались подорвать около семи топливных цистерн для дестабилизации обстановки в стране. По сведениям ТАСС, специалист-взрывотехник подтвердил в суде, что из обнаруженных двух килограммов взрывчатки можно было изготовить устройство, способное нанести серьезный ущерб. Вес устройства он оценил в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Прокуратура попросила приговорить к 21 и 28 годам колонии двоих обвиняемых в пропаганде терроризма и подготовке теракта. Обвинение считает, что фигуранты действовали по заданию украинских спецслужб. Судебное рассмотрение дела началось 15 июля. Ковылков выразил раскаяние и признал свою вину полностью. Дарий — частично. Как ранее сообщало URA.RU, в ноябре 2022 года Дарий высказывал желание обучаться в академии разведки Украины. Это стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем. За совершение преступления обвиняемые в подготовке теракта в аэропорту «Шереметьево» должны были получить вознаграждение в размере трех тысяч долларов США. Обещанная сумма им так и не была переведена.