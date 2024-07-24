24 июля 2024

Мэрия Перми усиливает контроль за безбилетниками в транспорте

В Перми создают отдельную комиссию по штрафам за безбилетный проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, общественный транспорт, оплата проезда, валидатор, бесконтактная оплата
Почти четверть пермяков уклоняются от оплаты проезда Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин предложил создать в городе отдельную комиссию, которая будет заниматься штрафами за безбилетный проезд в транспорте. Для этого мэр предлагает внести изменения в краевое законодательство, инициатива опубликована на портале заксобрания. По мнению городских властей, это позволит оперативно рассматривать правонарушения и усилить контроль за оплатой штрафов.

«Создание комиссии позволит централизовать этот процесс, более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами», — говорится на сайте мэрии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас вопросами административных правонарушений, в том числе, на транспорте, занимаются комиссии в районных администрациях. Анализ за 2023 год показал, что у них отсутствовал единый подход. Комиссии Дзержинского, Индустриального, Ленинского и Орджоникидзевского районов часто ограничивались предупреждениями. При том, что у них были все доказательства правонарушения. В некоторых районах безбилетникам прощали их поступки в связи с малозначительностью, а «возможность признания правонарушения малозначительным позволяет сформировать у недобросовестных пассажиров чувство безнаказанности». Рассмотрение законопроекта в краевом парламенте намечено на август.

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Глава Перми Эдуард Соснин предложил создать в городе отдельную комиссию, которая будет заниматься штрафами за безбилетный проезд в транспорте. Для этого мэр предлагает внести изменения в краевое законодательство, инициатива опубликована на портале заксобрания. По мнению городских властей, это позволит оперативно рассматривать правонарушения и усилить контроль за оплатой штрафов. «Создание комиссии позволит централизовать этот процесс, более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами», — говорится на сайте мэрии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас вопросами административных правонарушений, в том числе, на транспорте, занимаются комиссии в районных администрациях. Анализ за 2023 год показал, что у них отсутствовал единый подход. Комиссии Дзержинского, Индустриального, Ленинского и Орджоникидзевского районов часто ограничивались предупреждениями. При том, что у них были все доказательства правонарушения. В некоторых районах безбилетникам прощали их поступки в связи с малозначительностью, а «возможность признания правонарушения малозначительным позволяет сформировать у недобросовестных пассажиров чувство безнаказанности». Рассмотрение законопроекта в краевом парламенте намечено на август.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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