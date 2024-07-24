Мэрия Перми усиливает контроль за безбилетниками в транспорте

В Перми создают отдельную комиссию по штрафам за безбилетный проезд

25 июля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Почти четверть пермяков уклоняются от оплаты проезда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин предложил создать в городе отдельную комиссию, которая будет заниматься штрафами за безбилетный проезд в транспорте. Для этого мэр предлагает внести изменения в краевое законодательство, инициатива опубликована на портале заксобрания. По мнению городских властей, это позволит оперативно рассматривать правонарушения и усилить контроль за оплатой штрафов. «Создание комиссии позволит централизовать этот процесс, более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами», — говорится на сайте мэрии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас вопросами административных правонарушений, в том числе, на транспорте, занимаются комиссии в районных администрациях. Анализ за 2023 год показал, что у них отсутствовал единый подход. Комиссии Дзержинского, Индустриального, Ленинского и Орджоникидзевского районов часто ограничивались предупреждениями. При том, что у них были все доказательства правонарушения. В некоторых районах безбилетникам прощали их поступки в связи с малозначительностью, а «возможность признания правонарушения малозначительным позволяет сформировать у недобросовестных пассажиров чувство безнаказанности». Рассмотрение законопроекта в краевом парламенте намечено на август. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин предложил создать в городе отдельную комиссию, которая будет заниматься штрафами за безбилетный проезд в транспорте. Для этого мэр предлагает внести изменения в краевое законодательство, инициатива опубликована на портале заксобрания. По мнению городских властей, это позволит оперативно рассматривать правонарушения и усилить контроль за оплатой штрафов. «Создание комиссии позволит централизовать этот процесс, более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами», — говорится на сайте мэрии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас вопросами административных правонарушений, в том числе, на транспорте, занимаются комиссии в районных администрациях. Анализ за 2023 год показал, что у них отсутствовал единый подход. Комиссии Дзержинского, Индустриального, Ленинского и Орджоникидзевского районов часто ограничивались предупреждениями. При том, что у них были все доказательства правонарушения. В некоторых районах безбилетникам прощали их поступки в связи с малозначительностью, а «возможность признания правонарушения малозначительным позволяет сформировать у недобросовестных пассажиров чувство безнаказанности». Рассмотрение законопроекта в краевом парламенте намечено на август.