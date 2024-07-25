Украинские telegram-каналы лгут о целях курсов по управлению БПЛА в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В таких постах сообщается о том, что курсы по управлению БПЛА нужны якобы из-за нехватки рабочей силы в России
В таких постах сообщается о том, что курсы по управлению БПЛА нужны якобы из-за нехватки рабочей силы в России Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем telegram-канале распространяет слух о том, что якобы из-за нехватки грамотной рабочей силы в России подростков агитируют бросить школу и идти работать специалистами по управлению беспилотниками. Однако это сообщение не является достоверным. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.

«Из-за нехватки грамотной рабочей силы в России агитируют подростков бросить школу», — сообщает в своем telegram-канале Геращенко. Он ссылается на ролик о курсе аэронавигации и программирования БПЛА одного из образовательных центров. Однако эта информация не соответствует действительности.

На самом деле эти программы являются частью реализации федерального проекта. «Ключевая задача федерального проекта по спросу — стимулировать использование беспилотных авиасистем и их комплектующих российского производства. Критерием его эффективности станет количество закупленных потребителями российских БАС», — сообщается на сайте Правительства России. О том, что образовательные курсы запускаются в связи с нехваткой кадров, при этом не сообщалось.

Ранее URA.RU опровергало информацию о том, что в российской школьной программе по географии якобы переименованы материки Северная Америка и Южная Америка в Англо-Саксонскую и Латинскую Америки соответственно. Эту информацию также распространял Геращенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем telegram-канале распространяет слух о том, что якобы из-за нехватки грамотной рабочей силы в России подростков агитируют бросить школу и идти работать специалистами по управлению беспилотниками. Однако это сообщение не является достоверным. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. «Из-за нехватки грамотной рабочей силы в России агитируют подростков бросить школу», — сообщает в своем telegram-канале Геращенко. Он ссылается на ролик о курсе аэронавигации и программирования БПЛА одного из образовательных центров. Однако эта информация не соответствует действительности. На самом деле эти программы являются частью реализации федерального проекта. «Ключевая задача федерального проекта по спросу — стимулировать использование беспилотных авиасистем и их комплектующих российского производства. Критерием его эффективности станет количество закупленных потребителями российских БАС», — сообщается на сайте Правительства России. О том, что образовательные курсы запускаются в связи с нехваткой кадров, при этом не сообщалось. Ранее URA.RU опровергало информацию о том, что в российской школьной программе по географии якобы переименованы материки Северная Америка и Южная Америка в Англо-Саксонскую и Латинскую Америки соответственно. Эту информацию также распространял Геращенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...