Украинские telegram-каналы лгут о целях курсов по управлению БПЛА в РФ

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем telegram-канале распространяет слух о том, что якобы из-за нехватки грамотной рабочей силы в России подростков агитируют бросить школу и идти работать специалистами по управлению беспилотниками. Однако это сообщение не является достоверным. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.
«Из-за нехватки грамотной рабочей силы в России агитируют подростков бросить школу», — сообщает в своем telegram-канале Геращенко. Он ссылается на ролик о курсе аэронавигации и программирования БПЛА одного из образовательных центров. Однако эта информация не соответствует действительности.
На самом деле эти программы являются частью реализации федерального проекта. «Ключевая задача федерального проекта по спросу — стимулировать использование беспилотных авиасистем и их комплектующих российского производства. Критерием его эффективности станет количество закупленных потребителями российских БАС», — сообщается на сайте Правительства России. О том, что образовательные курсы запускаются в связи с нехваткой кадров, при этом не сообщалось.
Ранее URA.RU опровергало информацию о том, что в российской школьной программе по географии якобы переименованы материки Северная Америка и Южная Америка в Англо-Саксонскую и Латинскую Америки соответственно. Эту информацию также распространял Геращенко.
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