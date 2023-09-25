Украинцы обвинили Россию в переименовании Америки

Советник главы МВД Украины: РФ переименовала материки Северная и Южная Америка

«Англо-Саксонская» и «Латинская» Америки — это устоявшиеся понятия, подтвердил эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко запустил слух, что в российской школьной программе по географии якобы переименованы материки Северная Америка и Южная Америка в Англо-Саксонскую и Латинскую Америки соответственно. Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков выяснило, что это не соответствует действительности. Опроверг информацию заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

Антон Геращенко в своем telegram-канале рассказал, что Москва якобы заменила географические названия в учебных пособиях, введя новые понятия: «Англо-Саксонская» и «Латинская» Америки. «Теперь в контурных картах для 11 класса Северная Америка называется Англо-Саксонская Америка, а Южная — Латинская Америка. Могли бы сразу переименовать в „дружественную Америку“ и „недружественную Америку“. К чему эта пыль в глаза?» — сказал он. Фейк разошелся по проукраинским пабликам.

В контурных картах для 10-11 класса издательства «Просвещение» действительно используются такие названия. Только они являются историко-географическими и не исключают физико-географические термины «Северная Америка» и «Южная Америка». Александр Кислов подтвердил, что новые понятия имеют место быть в географических пособиях. «Термин „Латинская Америка“ — это просто принятый термин. Сказали „Латинская Америка“, и я себе представляю именно этот регион. Оно на слуху, мы к нему привыкли», — сказал собеседник URA.RU.

По его словам, «Англо-Саксонская Америка» обозначает США и Канаду. «Латинская» подразумевает Центральную и Южную Америки.