На челябинской трассе произошло масштабное ДТП: два трупа, пять раненых

На 1628 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области днем 25 июля произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», в результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
«На автодороге М-5 „Урал“ в районе Усть-Катава, примерно в 15:40 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, пять ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
Дальнейшая информация уточняется. Подробности будут позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ региона. Информация уточняется.
Обновлено в 16:30 по Уральскому времени:
«На месте работают два экипажа ДПС. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
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