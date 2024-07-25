На челябинской трассе произошло масштабное ДТП: два трупа, пять раненых

На трассе в Челябинской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП на трассе М-5 погибли люди Фото:

На 1628 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области днем 25 июля произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», в результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

«На автодороге М-5 „Урал“ в районе Усть-Катава, примерно в 15:40 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, пять ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Дальнейшая информация уточняется. Подробности будут позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ региона. Информация уточняется.

Обновлено в 16:30 по Уральскому времени:

«На месте работают два экипажа ДПС. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

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На 1628 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области днем 25 июля произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», в результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения. «На автодороге М-5 „Урал“ в районе Усть-Катава, примерно в 15:40 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, пять ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Дальнейшая информация уточняется. Подробности будут позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ региона. Информация уточняется. Обновлено в 16:30 по Уральскому времени: «На месте работают два экипажа ДПС. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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