На челябинской трассе произошло масштабное ДТП: два трупа, пять раненых

На трассе в Челябинской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

25 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В результате ДТП на трассе М-5 погибли люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 1628 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области днем 25 июля произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», в результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения. «На автодороге М-5 „Урал“ в районе Усть-Катава, примерно в 15:40 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, пять ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Дальнейшая информация уточняется. Подробности будут позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ региона. Информация уточняется. Обновлено в 16:30 по Уральскому времени: «На месте работают два экипажа ДПС. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 1628 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области днем 25 июля произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», в результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения. «На автодороге М-5 „Урал“ в районе Усть-Катава, примерно в 15:40 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, пять ранено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Дальнейшая информация уточняется. Подробности будут позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ региона. Информация уточняется. Обновлено в 16:30 по Уральскому времени: «На месте работают два экипажа ДПС. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.