Работодатели ХМАО массово ищут специалистов в сфере логистики

В ХМАО в первом полугодии 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере логистики стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков. Согласно данным аналитиков «Авито Работа», число вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в данных направлениях выросло от 62% до 72%.
«Лидером по числу новых вакансий в сфере логистики стала профессия кладовщика. Число предложений на платформе для этих специалистов увеличилось в 1,7 раза (72%) по сравнению с прошлым годом. Профессия комплектовщика, спрос на которых вырос в 1,7 раза (+67%), заняла второе место. На третьем месте — водители погрузчика. Вакансий для них стало больше в 1,6 раза (+62%) за год», — сообщили аналитики корреспонденту URA.RU. Эксперты добавили, что средняя зарплата кладовщиков за период составила 54,6 тысячи рублей, комплектовщиков — 44,3 тысячи рублей, а водителей погрузчика — 108,5 тысячи рублей.
На самые высокие зарплатные предложения в первом полугодии текущего года могли рассчитывать соискатели на позицию водителя экскаватора — новым сотрудникам предлагали в среднем 122 228 рублей в месяц (+51% за год) при полной занятости. В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в транспорте также вошли профессии водителя прочей спецтехники и водители бульдозера со средними предлагаемыми зарплатами 117 489 рублей и 114 539 рублей в месяц соответственно, заключили аналитики.
Среди офисных специалистов в ХМАО по зарплате лидируют инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей. Также в топ высокооплачиваемых офисных сотрудников в Югре вошли банковские работники с зарплатой в 78 400 рублей и менеджеры по туризму, зарабатывающие в среднем почти 73 000 рублей.
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