25 июля 2024

Курганец похвастался уловом рыбы, которую наловил в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Много рыбы наловил курганец в Тоболе за один час
Много рыбы наловил курганец в Тоболе за один час Фото:

Житель Кургана показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Рыбачил с 19 до 20 часов в районе ЦУМа на набережной. Ловил рыбу на червя, клев был как из пулемета», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.

Пакет рыбы наловил горожанин за час в Тоболе
Пакет рыбы наловил горожанин за час в Тоболе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Об этом горожанин рассказал в соцсети. «Рыбачил с 19 до 20 часов в районе ЦУМа на набережной. Ловил рыбу на червя, клев был как из пулемета», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...