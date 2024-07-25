Много рыбы наловил курганец в Тоболе за один час
Житель Кургана показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Рыбачил с 19 до 20 часов в районе ЦУМа на набережной. Ловил рыбу на червя, клев был как из пулемета», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
Пакет рыбы наловил горожанин за час в Тоболе
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