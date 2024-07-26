«Отдыхал с сыновьями»: как умер пермский экс-министр в Екатеринбурге

Пермский экс-министр Черемушкин умер возле бара в Екатеринбурге

26 июля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Константин Черемушкин отдыхал с сыновьями Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер возле екатеринбургского бара Fjord. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению. «Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями. Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Управлением он руководил с 2017 года. До этого был замглавы министра природных ресурсов Прикамья, а затем и полновесным начальником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер возле екатеринбургского бара Fjord. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению. «Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями. Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Управлением он руководил с 2017 года. До этого был замглавы министра природных ресурсов Прикамья, а затем и полновесным начальником.