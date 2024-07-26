«Отдыхал с сыновьями»: как умер пермский экс-министр в Екатеринбурге

Пермский экс-министр Черемушкин умер возле бара в Екатеринбурге
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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, черемушкин константин
Константин Черемушкин отдыхал с сыновьями Фото:

Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер возле екатеринбургского бара Fjord. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению.

«Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями. Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Управлением он руководил с 2017 года. До этого был замглавы министра природных ресурсов Прикамья, а затем и полновесным начальником.

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Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер возле екатеринбургского бара Fjord. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению. «Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями. Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Управлением он руководил с 2017 года. До этого был замглавы министра природных ресурсов Прикамья, а затем и полновесным начальником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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