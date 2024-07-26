«Отдыхал с сыновьями»: как умер пермский экс-министр в Екатеринбурге

Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер возле екатеринбургского бара Fjord. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению.
«Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями. Внезапно ему стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку. И там скончался», — рассказал собеседник агентства.
Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Управлением он руководил с 2017 года. До этого был замглавы министра природных ресурсов Прикамья, а затем и полновесным начальником.
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