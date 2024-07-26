В Екатеринбурге умер бывший пермский министр

26 июля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Константину Черемушкину было 53 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Екатеринбурге ночью 26 июля скончался бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Константин Черемушкин. С 2017 года он руководил Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в ведомстве. «Константин Черемушкин был прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сказали в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й работал в администрации Ямало-Ненецкого автономгого округа. Затем возглавил управления Росприроднадзора по ЯНАО. Зимой 2013 года стал замглавы министра природных ресурсов Пермского края, а через два года возглавил это министерство. В 2017-м возглавил Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью 26 июля скончался бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Константин Черемушкин. С 2017 года он руководил Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в ведомстве. «Константин Черемушкин был прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сказали в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й работал в администрации Ямало-Ненецкого автономгого округа. Затем возглавил управления Росприроднадзора по ЯНАО. Зимой 2013 года стал замглавы министра природных ресурсов Пермского края, а через два года возглавил это министерство. В 2017-м возглавил Западно-Уральское управление Ростехнадзора.