В Екатеринбурге умер бывший пермский министр

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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, черемушкин константин
Константину Черемушкину было 53 года Фото:

В Екатеринбурге ночью 26 июля скончался бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Константин Черемушкин. С 2017 года он руководил Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в ведомстве.

«Константин Черемушкин был прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сказали в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й работал в администрации Ямало-Ненецкого автономгого округа. Затем возглавил управления Росприроднадзора по ЯНАО. Зимой 2013 года стал замглавы министра природных ресурсов Пермского края, а через два года возглавил это министерство. В 2017-м возглавил Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

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В Екатеринбурге ночью 26 июля скончался бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Константин Черемушкин. С 2017 года он руководил Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Информацию о смерти Черемушкина URA.RU подтвердили в ведомстве. «Константин Черемушкин был прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сказали в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й работал в администрации Ямало-Ненецкого автономгого округа. Затем возглавил управления Росприроднадзора по ЯНАО. Зимой 2013 года стал замглавы министра природных ресурсов Пермского края, а через два года возглавил это министерство. В 2017-м возглавил Западно-Уральское управление Ростехнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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