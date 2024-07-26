Премьер Орбан обвинил Украину в шантаже двух стран

Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Украину в шантаже Венгрии и Словакии остановкой транзита нефти из РФ. Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил на правительственном брифинге.
«Украина шантажирует две страны, — Венгрию и Словакию — которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров», — поделился Гуйяш с РИА Новости. По его словам, Украина прекратила поставки нефти «Лукойл» через нефтепровод «Дружба».
Словакия также подтвердила, что перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В Украине оправдали эти действия тем, что компания «Лукойл» была внесена в санкционный список.
Ранее сообщалось, что Венгрия пригрозила подать в суд на Еврокомиссию из-за решения Украины прекратить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию. Украина не должна нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через ее территорию.
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