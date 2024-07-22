Сийярто пригрозил судом ЕК из-за решения Украины прекратить транзит нефти из РФ

Венгрия грозит подать в суд на Еврокомиссию из-за решения Украины прекратить транзит нефти из России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через ее территорию. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — заявил Сийярто. Он также подчеркнул, что решение Украины противоречит ее обязательствам перед Евросоюзом. Трансляция заявления министра велась на его странице в соцсетях.
Ранее Украина приостановила транзит российской нефти через свою страну. Такие меры могут создать в Венгрии энергокризис, страна может столкнуться с резким ростом цен и дефицитом электроэнергии, передает RT.
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