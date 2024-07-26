Экономист рассказал, почему Банк России делает деньги дороже и увеличивает ключевую ставку

Экономист Остапкович: ЦБ делает деньги дорогими, чтобы снизить цены на товары

26 июля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Экономист Остапкович сообщил, что повышение ключевой ставки поможет снизить цены на товары в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банк России хочет сделать деньги дорогими, поднимая ключевую ставку до 18%, потому что в стране растет уровень инфляции. Для его понижения и снижения цен на товары нужно повысить ставку. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович. «Центробанк хочет деньги сделать дорогими, то есть они поднимают ставку до 18% и людям будет сложнее брать потребительский кредит. Экономическим агентам сложнее будет брать инвестиционный кредит, и они будут меньше покупать», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства. Он добавил, что в таком случае производители снизят цены на товары, именно поэтому и поднимаемся ключевая ставка. Новость по теме Экономист рассказал, когда лучше открыть долгосрочный вклад в банке на фоне повышения ставок Также директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ добавил, что в Росси идет повышение зарплат из-за дефицита кадров. «Повышение зарплат идет во всех отраслях, растет и средняя зарплата по экономике. Все отрасли показывают повышение зарплат, потому что сегодня очень большой дефицит рабочей силы. То есть экономика развивается, перестраивается, а людей нет», — отметил эксперт. При этом наблюдается проблема с рождаемостью из-за второго демографического перехода. Численность населения, по словам Остапковича, в год снижается на 500 — 600 тысяч людей, также сокращается численность занятых. «Причем самое плохое, что сокращается численность занятых молодежных когорт, то есть людей 23-35 лет. Это самые инновационные и производительные люди, которые могут работать в реальной экономике и создавать ВВП», — отметил Георгий Остапкович, указав, что демографическая проблема будет существовать еще 10 — 15 лет. На заседании ЦБ 26 июля ключевая ставка была повышена до 18% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это сделано для того, чтобы не допустить стагфляции в российской экономике, пишет деловое издание «Взгляд». Старший вице-президент ВТБ Дмитрия Брейтенбихер считает, что решение Банка России станет новым этапом роста ставок банков по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам стимулирует рекордные темпы роста сберегательного рынка. По словам эксперта, наблюдается значительное увеличение рублевых пассивов, которое, согласно оценке, составило 12% за первое полугодие, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России хочет сделать деньги дорогими, поднимая ключевую ставку до 18%, потому что в стране растет уровень инфляции. Для его понижения и снижения цен на товары нужно повысить ставку. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович. «Центробанк хочет деньги сделать дорогими, то есть они поднимают ставку до 18% и людям будет сложнее брать потребительский кредит. Экономическим агентам сложнее будет брать инвестиционный кредит, и они будут меньше покупать», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства. Он добавил, что в таком случае производители снизят цены на товары, именно поэтому и поднимаемся ключевая ставка. Также директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ добавил, что в Росси идет повышение зарплат из-за дефицита кадров. «Повышение зарплат идет во всех отраслях, растет и средняя зарплата по экономике. Все отрасли показывают повышение зарплат, потому что сегодня очень большой дефицит рабочей силы. То есть экономика развивается, перестраивается, а людей нет», — отметил эксперт. При этом наблюдается проблема с рождаемостью из-за второго демографического перехода. Численность населения, по словам Остапковича, в год снижается на 500 — 600 тысяч людей, также сокращается численность занятых. «Причем самое плохое, что сокращается численность занятых молодежных когорт, то есть людей 23-35 лет. Это самые инновационные и производительные люди, которые могут работать в реальной экономике и создавать ВВП», — отметил Георгий Остапкович, указав, что демографическая проблема будет существовать еще 10 — 15 лет. На заседании ЦБ 26 июля ключевая ставка была повышена до 18% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это сделано для того, чтобы не допустить стагфляции в российской экономике, пишет деловое издание «Взгляд». Старший вице-президент ВТБ Дмитрия Брейтенбихер считает, что решение Банка России станет новым этапом роста ставок банков по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам стимулирует рекордные темпы роста сберегательного рынка. По словам эксперта, наблюдается значительное увеличение рублевых пассивов, которое, согласно оценке, составило 12% за первое полугодие, пишет MK.RU.