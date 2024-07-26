МЧС сообщило о затоплении четырех сел из-за прорыва дамбы

По данным МЧС, затоплены четыре села
В Челябинской области прорыв Киалимской плотины, который произошел вечером 26 июля, привел к затоплению четырех сел. об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Смыв плотины длиной 100 метров привел к затоплению четырех близлежащих к Киалимскому водохранилищу сел», — заявили в пресс-службе ведомства. Сейчас на месте работают экстренные службы, инициирована эвакуация людей.
Прорыв плотины произошел вечером 26 июля из-за обильных осадков. Затоплена дорога Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.
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