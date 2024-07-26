26 июля 2024

МЧС сообщило о затоплении четырех сел из-за прорыва дамбы

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, лодка, река кама
По данным МЧС, затоплены четыре села Фото:

В Челябинской области прорыв Киалимской плотины, который произошел вечером 26 июля, привел к затоплению четырех сел. об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Смыв плотины длиной 100 метров привел к затоплению четырех близлежащих к Киалимскому водохранилищу сел», — заявили в пресс-службе ведомства. Сейчас на месте работают экстренные службы, инициирована эвакуация людей.

Прорыв плотины произошел вечером 26 июля из-за обильных осадков. Затоплена дорога Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.

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В Челябинской области прорыв Киалимской плотины, который произошел вечером 26 июля, привел к затоплению четырех сел. об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Смыв плотины длиной 100 метров привел к затоплению четырех близлежащих к Киалимскому водохранилищу сел», — заявили в пресс-службе ведомства. Сейчас на месте работают экстренные службы, инициирована эвакуация людей. Прорыв плотины произошел вечером 26 июля из-за обильных осадков. Затоплена дорога Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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