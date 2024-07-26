26 июля 2024

Жуткие кадры с места прорыва Киалимской дамбы: видео

Очевидцы прорыва Киалимской дамбы в Челябинской области сняли видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, птичка, половодье, камень, паводок, река кама
Дамбу прорвало вечером 26 июля (фото из архива) Фото:

В Челябинской области вечером 26 июля прорвало Киалимскую дамбу. Подтоплены четыре поселка, анчата эвакуация. Очевидцы сняли на видео, что происходит ниже по течению.

«Мы сидим на крыше. Все затопило», — говорит один из местных жителей, снимая видео с крыши.

По словам очевидцев, вода на поселки хлынула внезапно. Одни из жителей поселка успели отстегнуть собаку, чтобы она не утонула. По данным МЧС, затоплено четыре поселка ниже по течению. Жителей готовят к эвакуации, на месте работают все экстренные службы.

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В Челябинской области вечером 26 июля прорвало Киалимскую дамбу. Подтоплены четыре поселка, анчата эвакуация. Очевидцы сняли на видео, что происходит ниже по течению. «Мы сидим на крыше. Все затопило», — говорит один из местных жителей, снимая видео с крыши. По словам очевидцев, вода на поселки хлынула внезапно. Одни из жителей поселка успели отстегнуть собаку, чтобы она не утонула. По данным МЧС, затоплено четыре поселка ниже по течению. Жителей готовят к эвакуации, на месте работают все экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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