Жуткие кадры с места прорыва Киалимской дамбы: видео

Дамбу прорвало вечером 26 июля (фото из архива)
В Челябинской области вечером 26 июля прорвало Киалимскую дамбу. Подтоплены четыре поселка, анчата эвакуация. Очевидцы сняли на видео, что происходит ниже по течению.
«Мы сидим на крыше. Все затопило», — говорит один из местных жителей, снимая видео с крыши.
По словам очевидцев, вода на поселки хлынула внезапно. Одни из жителей поселка успели отстегнуть собаку, чтобы она не утонула. По данным МЧС, затоплено четыре поселка ниже по течению. Жителей готовят к эвакуации, на месте работают все экстренные службы.
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