Журналист из Италии попросил убежище в РФ после открытия Олимпиады

27 июля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Анджело Джулиано назвал открытие Олимпиады-2024 плохим шоу Фото: Youtube / Angelo Giuliano / https://www.youtube.com/@angelogiulianoz новость из сюжета Олимпиада-2024 Журналист из Италии и финансовый аналитик Анджело Джулиано гневно отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он попросил предоставить ему убежище в России, потому что не хочет быть частью этого действа. Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Однако он не объяснил, что именно вызвало такую реакцию. Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. В честь этого был устроен парад участников соревнований на кораблях по реке Сена, хотя традиционно мероприятие проводится на стадионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала открытие Олимпиады. Она окрестила его «масштабным провалом». Так, ее критике подверглись представление команд, потому что были перепутаны сборные Республики Корея и КНДР. Также ей не понравился главный перформанс Олимпиады: «ЛГБТ-глумление» (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ), в ходе которого была показана Тайная вечеря — христианский сюжет, который является святым для верующих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист из Италии и финансовый аналитик Анджело Джулиано гневно отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он попросил предоставить ему убежище в России, потому что не хочет быть частью этого действа. «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Однако он не объяснил, что именно вызвало такую реакцию. Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. В честь этого был устроен парад участников соревнований на кораблях по реке Сена, хотя традиционно мероприятие проводится на стадионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала открытие Олимпиады. Она окрестила его «масштабным провалом». Так, ее критике подверглись представление команд, потому что были перепутаны сборные Республики Корея и КНДР. Также ей не понравился главный перформанс Олимпиады: «ЛГБТ-глумление» (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ), в ходе которого была показана Тайная вечеря — христианский сюжет, который является святым для верующих.