Общество «Это масштабный провал»: Захарова раскритиковала Олимпийские игры в Париже Захарова: открытие Олимпиады в Париже — это «дно» 27 июля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 + Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Олимпиада в Париже — это «дно Сены» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой открытия Олимпиады 2024 в Париже. Она выделила несколько эпизодов мероприятия, которые позволили ей окрестить его «масштабным провалом». «Это не дно. Это дно Сены», — заявила Мария Захарова в своем telegram -канале. Ее критике подверглись: несение Олимпийского факела «рэпером-наркоманом» Снуп Доггом, а затем — «всадником Апокалипсиса», который, подчеркнула Захарова, был цифровым и означал победу искусственного интеллекта над человеком;

представление команд, в ходе которого перепутали сборные КНДР и Республики Кореи;

главный перформанс Олимпиады: «ЛГБТ-глумление» (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией, запрещена в РФ) над христианским сюжетом, Тайной вечерей, который для верующих является святым. Апостолов в перформансе изображали трансвеститы, и Захарова уличила организаторов Олимпиады в превращении спортивного мероприятия в «гей-парад». Олимпийские игры 2024 официально стартовали 27 июля. Спортсменов многое не устроило: кровати в номерах ломались, в них не было кондиционеров. Многих стали грабить на улицы французской столицы еще до открытия Олимпиады. При этом большая часть билетов на соревнования оказалась не распродана. Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой открытия Олимпиады 2024 в Париже. Она выделила несколько эпизодов мероприятия, которые позволили ей окрестить его «масштабным провалом». «Это не дно. Это дно Сены», — заявила Мария Захарова в своем telegram-канале. Ее критике подверглись: Олимпийские игры 2024 официально стартовали 27 июля. Спортсменов многое не устроило: кровати в номерах ломались, в них не было кондиционеров. Многих стали грабить на улицы французской столицы еще до открытия Олимпиады. При этом большая часть билетов на соревнования оказалась не распродана. Эту информацию передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям