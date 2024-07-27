В Париже 26 июля прошла церемония открытия Олимпийских игр. Вместо традиционного проведения мероприятия на стадионе, во Франции устроили парад участников Олимпиады на кораблях по Сене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Игр-2024 провалом. Как прошла церемония открытия Игр-2024 — в материале URA.RU.
Необычное открытие Игр
Вместо традиционной церемонии на стадионе зрителям предложили парад по Сене, а основные номера проходили в различных локациях. Дождь и технические неполадки осложнили просмотр зрелища.
Среди гостей, посетивших мероприятие, на ВИП-трибуне были замечены, глава Франции Эмануэль Макрон с супругой, первая леди США Джилл Байден, король Испании Филипп VI с супругой. На открытие Игр также прибыли президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Церемония включала в себя театрализованные номера, такие как бегущий по улицам Парижа факелоносец и оперная ария, исполняемая Марией-Антуанетты с отрубленной головой. Также камеры на мероприятия то и дело выхватывали целующихся мужчин-танцоров.
Первой звездой вечера стала певица Леди Гага. Однако ее выступление омрачил инцидент с падением танцора из-за скользкой площадки. Позже, на мероприятии выступила Селин Дион, не появлявшаяся на сцене четыре года из-за неврологического расстройства.
Финал устроили на площади Трокадеро, под Эйфелевой башней. «Это Франция! Люди будут говорить об этом и через 100 лет» — отметил Макрон. Однако Париж не справился и с торжественным поднятием олимпийского флага, разместив его перевернутым.
Окончание открытия сопровождалось очень затянутым зажиганием олимпийского огня, что вызвало критику со стороны зрителей. Зажечь огонь Олимпиады-2024 доверили борцу Тедди Ринеру и бегунье Мари-Жозе Перек. Факелом стал воздушный шар.
Во время мероприятия на улицах столицы протестовали бездомные, которые ложились на землю и разбрасывали вокруг себя мусор. Также по зрители мероприятия заметили в городе крыс.
Открытие Олимпиады как символ краха цивилизации
Греческий портал pronews.gr резко раскритиковал открытие Олимпийских игр. Данное мероприятие нарекли крахом западной цивилизации из-за использования трансвеститов в реконструкции тайной вечери. «Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации», — говорится в статье. Как отметили авторы материала, спортивный праздник и его идеалы были превращены в парад трансгендеров.
Реакция России
Своей реакцией на открытие поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала церемонию нелепой, отметив некомпетентность французских властей в плане подготовки к погодным явлениям, и указала на бессмысленную расстановку зрительских мест. «Нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем, организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов. <...> Те, кто все же дошел до своего места несмотря на дождь, уходили, т.к. бессмысленная расстановка зрительских мест не позволяла посетителям ничего увидеть», — заявила Захарова.
По ее словам, одним из главных перфомансов мероприятия стало глумление со стороны ЛГБТ персон над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей. Дипломата возмутило то, что апостолов изображали трансвеститы. «Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», — отметила представитель МИД РФ. По ее словам, открытие Игр-2024 стало масштабным провалом Парижа.
Как открывались игры в 2014 году
Стоит вспомнить, как открывались Олимпийские игры десять лет назад, в 2024 году. Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи прошла 7 февраля на стадионе «Фишт» и была посвящена истории России. Зрители увидели захватывающее представление под названием «Сны о России», отражающее становление российского государства.
Официальными талисманами Игр стали Белый мишка, Зайка и Леопард. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Игр, официально объявив Олимпиаду открытой. Также приветственные речи произнесли глава Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко и президент МОК Томас Бах.
В параде стран флаг России нес бобслеист Александр Зубков, двукратный призер предыдущих Олимпийских игр. Завершающим аккордом церемонии стало зажжение олимпийского огня известными спортсменами — хоккеистом Владиславом Третьяком и фигуристкой Ириной Родниной, оба из которых являются многократными олимпийскими чемпионами.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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