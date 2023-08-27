В Челябинской области начались съемки сериала «Плевако» с актером Безруковым. Видео

28 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков снимается в Троицке в сериале о российском адвокате Плевако Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер Сергей Безруков 28 августа снялся на улицах Троицка (Челябинская область) в сериале «Плевако». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, съемки не стали отменять, несмотря на дождливую погоду. Творческая группа прибыла в Челябинскую область для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако. Производителями картины являются телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER. Поддержку оказывает Институт развития интернета, рассказала супруга Безрукова Анна Матисон. Сергей Безруков снялся в родном городе адвоката Плевако Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Натуральный дождь реквизиторы дополнили искусственным снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сериал расскажет о 10 знаменитых процессах с участием адвоката Плевако Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Творческая группа прибыла в Челябинскую область 22 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В картине задействованы известные российские актеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производством картины занялись телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Сергей Безруков 28 августа снялся на улицах Троицка (Челябинская область) в сериале «Плевако». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, съемки не стали отменять, несмотря на дождливую погоду. Творческая группа прибыла в Челябинскую область для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако. Производителями картины являются телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER. Поддержку оказывает Институт развития интернета, рассказала супруга Безрукова Анна Матисон.