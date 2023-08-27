27 августа 2023

В Челябинской области начались съемки сериала «Плевако» с актером Безруковым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Безруков. Троицк
Сергей Безруков снимается в Троицке в сериале о российском адвокате Плевако Фото:

Актер Сергей Безруков 28 августа снялся на улицах Троицка (Челябинская область) в сериале «Плевако». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, съемки не стали отменять, несмотря на дождливую погоду.

Творческая группа прибыла в Челябинскую область для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной.

Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако. Производителями картины являются телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER. Поддержку оказывает Институт развития интернета, рассказала супруга Безрукова Анна Матисон.

Безруков. Троицк
Сергей Безруков снялся в родном городе адвоката Плевако
Фото:
Безруков. Троицк
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Фото:
Безруков. Троицк
Сериал расскажет о 10 знаменитых процессах с участием адвоката Плевако
Фото:
Безруков. Троицк
Творческая группа прибыла в Челябинскую область 22 августа
Фото:
Безруков. Троицк
В картине задействованы известные российские актеры
Фото:
Безруков. Троицк
Производством картины занялись телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER
Фото:

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Актер Сергей Безруков 28 августа снялся на улицах Троицка (Челябинская область) в сериале «Плевако». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, съемки не стали отменять, несмотря на дождливую погоду. Творческая группа прибыла в Челябинскую область для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако. Производителями картины являются телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER. Поддержку оказывает Институт развития интернета, рассказала супруга Безрукова Анна Матисон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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