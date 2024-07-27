27 июля 2024

В Чусовом под обломками рухнувшего гаража погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело обнаружили в результате поисковых работ (архивное фото)
Тело обнаружили в результате поисковых работ (архивное фото) Фото:

В Чусовом (Пермский край) спасатели извлекли тело мертвого мужчины из-под обломков гаража. По данным ГУ МЧС России по региону, у строения рухнуло перекрытие.

«В Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража. Проводились поисково-спасательные работы, в результате которых извлечено тело мужчины. Он погиб», — написано в telegram-канале ведомства.

На месте ЧП работали 20 спасателей и восемь единиц техники. Среди них — специалисты МЧС России.

Жителя Прикамья завалило обломками гаража
Жителя Прикамья завалило обломками гаража
Фото:
Мужчину не удалось спасти
Мужчину не удалось спасти
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом (Пермский край) спасатели извлекли тело мертвого мужчины из-под обломков гаража. По данным ГУ МЧС России по региону, у строения рухнуло перекрытие. «В Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража. Проводились поисково-спасательные работы, в результате которых извлечено тело мужчины. Он погиб», — написано в telegram-канале ведомства. На месте ЧП работали 20 спасателей и восемь единиц техники. Среди них — специалисты МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...