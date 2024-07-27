Тело обнаружили в результате поисковых работ (архивное фото)
В Чусовом (Пермский край) спасатели извлекли тело мертвого мужчины из-под обломков гаража. По данным ГУ МЧС России по региону, у строения рухнуло перекрытие.
«В Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража. Проводились поисково-спасательные работы, в результате которых извлечено тело мужчины. Он погиб», — написано в telegram-канале ведомства.
На месте ЧП работали 20 спасателей и восемь единиц техники. Среди них — специалисты МЧС России.
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