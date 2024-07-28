28 июля 2024

Из-за массового отравления закрыт цех по разливу воды под Екатеринбургом. Видео

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Заболел 31 человек
Заболел 31 человек Фото:

В поселке Первомайский под Екатеринбургом на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после отравления 31 человека. В цехе нашли кишечную инфекцию, сообщили в telegram-канале Федеральной службы судебных приставов.

«Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и нововирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям как в тарах 18,9 литров так и в пятилитровых», — говорится в посте.

Среди замечаний — несоблюдение контроля за дезинфекцией (мойки, помещений, оборудования цеха — линии розлива воды), грызуны и насекомые в производственных помещениях. «Так, в складском помещении обнаружено наличие мух, мертвые особи насекомых, бабочки», — ужаснулись проверяющие. Также установлено, что работники перед выходом на смену не моют руки.

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В поселке Первомайский под Екатеринбургом на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после отравления 31 человека. В цехе нашли кишечную инфекцию, сообщили в telegram-канале Федеральной службы судебных приставов. «Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и нововирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям как в тарах 18,9 литров так и в пятилитровых», — говорится в посте. Среди замечаний — несоблюдение контроля за дезинфекцией (мойки, помещений, оборудования цеха — линии розлива воды), грызуны и насекомые в производственных помещениях. «Так, в складском помещении обнаружено наличие мух, мертвые особи насекомых, бабочки», — ужаснулись проверяющие. Также установлено, что работники перед выходом на смену не моют руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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