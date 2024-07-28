В поселке Первомайский под Екатеринбургом на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после отравления 31 человека. В цехе нашли кишечную инфекцию, сообщили в telegram-канале Федеральной службы судебных приставов.
«Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и нововирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям как в тарах 18,9 литров так и в пятилитровых», — говорится в посте.
Среди замечаний — несоблюдение контроля за дезинфекцией (мойки, помещений, оборудования цеха — линии розлива воды), грызуны и насекомые в производственных помещениях. «Так, в складском помещении обнаружено наличие мух, мертвые особи насекомых, бабочки», — ужаснулись проверяющие. Также установлено, что работники перед выходом на смену не моют руки.
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