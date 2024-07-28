В Салехарде при разборе завалов после пожара в балке обнаружили еще одно тело

После пожара в балоке нашли еще одно тело (архивное фото).
В Салехарде (ЯНАО) при разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщают в окружном управлении МЧС.
При разборе завалов после пожара по улице С. Лазо в Салехарде спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном управлении МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо горит балок. Во время пожара погиб мужчина. В окружную больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!