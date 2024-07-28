28 июля 2024
27 июля 2024

В Салехарде при разборе завалов после пожара в балке обнаружили еще одно тело

© Служба новостей «URA.RU»
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После пожара в балоке нашли еще одно тело (архивное фото).
После пожара в балоке нашли еще одно тело (архивное фото). Фото:

В Салехарде (ЯНАО) при разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщают в окружном управлении МЧС.

При разборе завалов после пожара по улице С. Лазо в Салехарде спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном управлении МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо горит балок. Во время пожара погиб мужчина. В окружную больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии. 

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В Салехарде (ЯНАО) при разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщают в окружном управлении МЧС. При разборе завалов после пожара по улице С. Лазо в Салехарде спасатели обнаружили еще одно тело. По предварительным данным, это женщина, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном управлении МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо горит балок. Во время пожара погиб мужчина. В окружную больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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