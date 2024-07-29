Алексей Текслер продолжает инспекцию пострадавших от наводнения территорий Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 июля в рамках объезда территорий посетил пострадавший от потопа город Коркино. Там он встретился с жителями и главой Натальей Лощининой, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор встретился и поговорил с эвакуированными жителями, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Из-за повышения уровня воды и выхода из берегов реки Каменки произошло подтопление домов частного сектора по улице Чапаева и пансионата „Аврорины зори“. В связи с этим из пансионата люди были эвакуированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Глава города Лощинина сообщила, что экстренные службы почти закончили с восстановлением электроснабжения. Сегодня света нет лишь в нескольких микрорайонах частного сектора. Как только будет откачана вода с трансформаторных подстанций — электричество вернут во всех дома.

«Сегодня в ЕДДС поступило более 190 обращений по факту подтопления домовладений, в том числе частного сектора. Продолжается подворовый обход и оповещение населения с просьбой об эвакуации», — сообщает о ситуации в Коркино пресс-служба правительства.

Отдельно выделили работу волонтерских организаций. Например, волонтерский центр РМК «Сила Урала» отправил из Екатеринбурга 1000 продуктовых наборов для жителей города. Основу наборов составили вода и сухие пайки. Их уже разносят по домам и пунктам временного размещения.

«Всего волонтерский центр РМК „Сила Урала“ направил более 30 тонн гуманитарной помощи в Коркинский муниципальный округ. На помощь спасателям пришли сотрудники службы безопасности РМК: они оказывали помощь в эвакуации людей. Томинский ГОК выделил 30 единиц техники для перевозки и устройства оградительной дамбы из скального грунта», — добавили в пресс-службе.

Коркино, как и другие населенные пункты области, пострадал от непрекращающихся дождей. Уровень воды поднялся. Жителям пришлось оставить дома и эвакуироваться. После того, как вода спасет — власти начнут прорабатывать вопрос восстановления жилья.